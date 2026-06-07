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Ričard Ramirez, serijski ubica poznat kao „Noćni progonitelj“ (Night Stalker), umro je pre 13 godina ali ne pogubljenjem. Između aprila 1984. i avgusta 1985. godine, Ramirez je izveo niz brutalnih napada širom Južne Kalifornije, ubivši najmanje 13 ljudi i terorišući zajednice širom oblasti Los Anđelesa, prema izveštaju Si-Bi-Es Njuza.

Često je ulazio u kuće kroz otključana vrata i otvorene prozore usred noći, što mu je donelo nadimak po kojem će postati zloglasan.

Richard Ramirez Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Ubica rođen u Teksasu konačno je uhvaćen 31. avgusta 1985. godine. Dok je pokušavao da ukrade automobil u Istočnom El-Eju (East L.A.), besna rulja građana koji su ga prepoznali iz medija opkolila ga je i tukla čeličnom šipkom dok policija nije stigla.

Bile su potrebne još četiri godine da Ramirez bude izveden pred sud za svoje zločine. Ali 20. septembra 1989. proglašen je krivim po sve 43 tačke optužnice, uključujući 13 tačaka za ubistvo, pet pokušaja ubistva, 11 seksualnih napada i 14 provala. Ramirez je dobio ukupno 13 smrtnih kazni i osuđen je na pogubljenje u gasnoj komori, izvestio je Njujork Tajms (The New York Times).

„Nikada nije pokazao kajanje za ono što je uradio“, rekao je Frenk Salerno, jedan od detektiva koji su pomogli u hvatanju Ramireza, u dokumentarnoj seriji produkcije Rilz iz 2017. pod nazivom "Ubistvo me je učinilo slavnim" .

Richard Ramirez Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Umro pre pogubljenja

Iako je osuđen na smrt, Ramirez je umro u junu 2013. godine u 53. godini pre nego što je mogao biti pogubljen, piše Los Anđeles Tajms.

Pa kako je onda Ričard Ramirez umro? Od poslednjih dana Noćnog vrebača do njegove trajne zloglasnosti, evo svega što treba znati o njegovoj smrti iza rešetaka.

Kako je Ričard Ramirez umro?

Ramirez je umro dok je čekao pogubljenje zbog niza užasnih zločina koje je počinio u Kaliforniji između 1984. i 1985. godine. Prvobitno su kalifornijski zatvorski zvaničnici izjavili da je Ramirez umro prirodnom smrću, navodi Los Anđeles Tajms. Međutim, izveštaj mrtvozornika objavljen 10 dana nakon njegove smrti otkrio je da je umro usled komplikacija izazvanih rakom krvi.

Prema kancelariji mrtvozornika okruga Marin, Ramirez je imao B-ćelijski limfom uobičajen oblik ne-Hodžkinovog limfoma. Nije bilo jasno kada je Ramirezu dijagnostikovan rak niti da li je primao terapiju.

Foto: RamirezNicky/youtube

Pored toga, Ramirez je u vreme smrti imao i druga značajna zdravstvena stanja, uključujući „hroničnu zloupotrebu supstanci i hroničnu infekciju virusom hepatitisa C“.

Zloupotreba droge dogodila se pre Ramirezovog zatvaranja (više od dve decenije ranije) i verovatno je bila uzrok njegove infekcije hepatitisom C, rekao je zamenik načelnika mrtvozornika okruga Marin za Ju-Es-Ej Tudej (USA Today).

„To je verovatno nešto sa čime se borio godinama“, rekao je mrtvozornik o Ramirezovoj infekciji hepatitisom C, prenosi Ju-Es-Ej Tudej. „To vam uništava jetru.“

Ubrzo nakon njegovog hvatanja i hapšenja, Ramirezova prijateljica po imenu Dona Majers potvrdila je da je Ramirez počeo da koristi kokain godinu dana ranije, rastvarajući ga u vodi i ubrizgavajući ga.

„Imao je tragove sečenja, znate, uboda, duž leve ruke“, rekla je Majers za magazin PEOPLE o Ramirezovoj ekstenzivnoj zloupotrebi droga. „Jednog dana mu se polomila igla u ruci... toliko se navukao na kokain da je potpuno odlepio.“

ričard Ramirez Foto: RamirezNicky/youtube

Kada je Ričard Ramirez umro?

Ramirez je umro u 9:10 ujutru, 7. juna 2013. godine, prema pisanju Los Anđeles Tajmsa.

Ramirez je umro u Opštoj bolnici Marin u Grinbreju, u Kaliforniji. Prebačen je u bolnicu ranije te nedelje iz državnog zatvora San Kventin, gde se nalazio u odeljenju za osuđenike na smrt otkad mu je izrečena kazna 1989. godine.

Ramirez, koji je rođen 29. februara 1960. godine, imao je 53 godine kada je umro.

Koje su bile poslednje reči Ričarda Ramireza?

Iako Ramirezove poslednje reči pre smrti nisu poznate, njegove izjave prilikom izricanja presude jasno su stavile do znanja da se nije plašio smrti.

Kada je porota preporučila smrtnu kaznu po 19 različitih tačaka na njegovom suđenju u oktobru 1989. godine, Ramirez je delovao potpuno nezainteresovano.

„Velika stvar“, rekao je novinarima, prenosi Los Anđeles Tajms. „Smrt ide u rok službe. Vidimo se u Diznilendu.“

Na izricanju presude mesec dana kasnije, u novembru 1989. godine, Ramirez je održao jeziv monolog pred prepunom sudnicom, u kojoj su bili članovi njegove porodice, žrtve koje su preživele njegove napade i rođaci onih koje je ubio.

„Vi me ne razumete. Od vas se to i ne očekuje. Niste sposobni za to. Ja sam izvan vašeg iskustva“, rekao je Ramirez, prema Los Anđeles Tajmsu.

Nastavio je: „Ja sam izvan dobra i zla. Biću osvećen. Lucifer živi u svima nama. To je to.“

Kakva je bila reakcija javnosti na smrt Ričarda Ramireza?

Emocije povodom Ramirezove smrti bile su pomešane. Neki su izrazili olakšanje zbog kraja života serijskog ubice, dok su drugi bili razočarani što se nije suočio sa pogubljenjem u gasnoj komori na koje je osuđen.

Zvaničnici organa reda posmatrali su smrt ozloglašenog serijskog ubice kao zatvaranje „mračnog poglavlja u istoriji Los Anđelesa“, izvestio je En-Bi-Si Los Anđeles .

Iako Ramirez nikada nije pogubljen, zamenik okružnog tužioca Los Anđelesa Alan Johelson izjavio je za Los Anđeles Tajms da je „neka mera pravde postignuta“, pošto je ozloglašeni ubica proživeo poslednje dve i po decenije svog života iza rešetaka.

Mnoge od Ramirezovih preživelih žrtava i rođaci onih koje je ubio, međutim, smatrali su da ubica poznat kao Noćni vrebač nije zaslužio da živi toliko dugo.

„Bilo je i vreme“, rekao je za Los Anđeles Tajms Bil Karns jedan od poslednjih ljudi koje je Ramirez napao.

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Rejna Pinjon, supruga jednog od ljudi koji su pomogli u hvatanju Ramireza, podelila je slično mišljenje: „Za mene, on je imao bolju smrt od svih onih ljudi čije je živote oduzeo“, rekla je.

Dorin Lioj, frilens urednica časopisa kojom se Ramirez oženio 1996. godine dok je bio u zatvoru, odbila je da daje komentare novinarima nakon Ramirezove smrti. Međutim, Ramirezovi rođaci iz El Pasa u Teksasu objavili su saopštenje u kojem traže privatnost.

„Tugujemo zbog gubitka našeg sina i brata, Ričarda Ramireza“, rekla je porodica za El Paso Tajms .

„Svet mu je sudio, pravedno ili nepravedno; to više nije važno. On je sada pred pravim sudijom, sudijom koji vidi i zna sve. Molimo vas da poštujete našu tugu i bol.“

Jezivo sećanje na Ramireza održano je i kroz reference u pop kulturi, pri čemu su njegov život i zločini poslužili kao inspiracija za pesme, televizijske emisije, filmove i dokumentarce. Od Ramirezove smrti, film Noćni vrebač (The Night Stalker) iz 2016. godine, film Maksksksin (MaXXXine) iz 2024. godine, epizode serije Američka horor priča (American Horror Story), kao i višestruki dokumentarci i dokumentarne serije, ponovo su ispričali njegovu sadističku priču.

(Kurir.rs/People)