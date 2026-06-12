da li ste znali?

da li ste znali?

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Na planeti Zemlji postoji samo jedna suverena država, jedina među 193 države članice Ujedinjenih nacija, koja je nazvana po ženi.

Reč je o manjem karipskom ostrvu koje mnogi nazivaju "raj na Zemlji", a nekada je važilo i za poreski raj. Ime je dobilo po Svetoj Luciji, hrišćanskoj mučenici sa Sicilije, koja je živela krajem trećeg i početkom četvrtog veka.

Sveta Lucija je vulkansko ostrvo u Malim Antilima, u istočnom Karipskom moru, na granici sa Atlantskim okeanom. Njena površina iznosi svega 617 kvadratnih kilometara, a 2023. godine na njemu je živelo nešto više od 184.000 stanovnika.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Sveta Lucija:

1/7 Vidi galeriju Sveta Lucija - ostrvska državica Foto: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Doug Houghton / Alamy / Profimedia, Daniel SLIM / AFP / Profimedia

Kako je ostrvo dobilo ime po svetici?

Postoje najmanje dve konkurentske tradicije o tome kako je ovo karipsko ostrvo dobilo ime po katoličkoj svetici, a obe uključuju francuske mornare i praznik Svete Lucije 13. decembra.

Najčešća verzija kaže da je grupa francuskih mornara 13. decembra u prvoj polovini 16. veka doživela brodolom u blizini ostrva, ali je uspela da se skloni na njega. U znak zahvalnosti za preživljavanje, ostrvu su dali ime Sveta Lucija.

Druga verzija povezuje ime sa francuskim moreplovcem i kolonistom Pjerom Belanom d'Esnambukom. On je, navodno, tokom istraživanja područja ostrvo primetio 13. decembra 1502. godine i dao mu ime po svetici koja tog dana slavi.

Nijedna od ovih verzija nije dokumentovana.

Prema istorijskim zapisima, prvi Evropljanin koji je stigao na ostrvo bio je navigator Kristofora Kolumba, Huan de la Kosa, oko 1499. godine.

Stalno francusko naselje osnovano je tek sredinom 17. veka. Pre toga su Englezi najmanje dva puta pokušali da se nasele na ostrvu, ali su ih tamošnji domoroci proterali.

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Kasnije, za vreme Napoleona, Britanci su preuzeli ostrvo i pretvorili ga u koloniju.

Nezavisnost je London priznao 1979. godine, ali Sveta Lucija je ostala članica Komonvelta, zbog čega ima status ustavne monarhije, a njen formalni suveren je britanski monarh, koji nosi i titulu "kralj/kraljica Svete Lucije". Na ostrvu ga predstavlja guverner.

Sveta Lucija iz Sirakuze

Lucija Sirakuška rođena je 283. godine nove ere u bogatoj sicilijanskoj porodici. Živela je u periodu ranog hrišćanstva i zbog svoje vere progonjena je u vreme rimskog cara Dioklecijana, a na kraju i pogubljena.

Car Dioklecijan Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

O njenom životu postoje brojne legende.

Prema jednoj, jedan prosac se zaljubio u njene oči, a ona ga je, pošto se zavetovala na devičanstvo, odbila tako što ih je sama iskopala i poslala mu na poslužavniku.

Neostvareni mladoženja ju je potom prijavio sirakuškom guverneru kao hrišćanku, s obzirom na to da je hrišćanstvo tada bilo zabranjeno u Rimskom carstvu, nakon čega je bila uhapšena, mučena i pogubljena.

Druga legenda kaže da su joj oči izvađene tokom mučenja.

Njen praznik hrišćanstvo obeležava 13. decembra, na dan kada je, prema predanju, ubijena, u 20. godini života.

Mučenje hrišćana za vreme Dioklecijana Foto: Rabatti & Domingie / akg-images / Profimedia

Njeno ime potiče od latinske reči lux, što znači svetlost. U crkvama se često prikazuje sa očima na poslužavniku i smatra se zaštitnicom slepih i slabovidih.

(Kurir.rs/ n1info.si)

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