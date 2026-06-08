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Produžni kabl jedan je od najčešće korišćenih dodataka u svakom domaćinstvu. Omogućava nam da uređaje postavimo dalje od zidnih utičnica i da istovremeno napajamo više aparata. Praktičan je, koristan i gotovo nezamenjiv. Međutim, stručnjaci za elektriku upozoravaju da njegova nepažljiva upotreba može biti izuzetno opasna.

Direktor kompanije Elec Training, Čaranžit Manu, upozorio je na tri kućna aparata koja nikada ne bi trebalo spajati na produžni kabl: kuvalo za vodu, grejalicu i toster.

„Ovi uređaji troše ogromnu količinu struje, daleko više nego što većina produžnih kablova može bezbedno da podnese. Tipično kuvalo za vodu koristi oko 3000 vati, električne grejalice takođe oko 3000 vati ili više, a tosteri obično troše između 800 i 1500 vati“, objasnio je Manu.

Produžni kabl
Produžni kabl Foto: Shutterstock, Ilustracija

Problem je u tome što uređaji velike snage mogu izazvati pregrevanje kabla, a pošto su obično obloženi plastikom, postoji rizik od topljenja i paljenja okolnih materijala.

Statistika je alarmantna

„Prisustvujemo brojnim slučajevima gde su požari izbili jer su ljudi na jedan produžni kabl priključili više uređaja koji zajedno troše previše struje“, rekao je Manu.

„Video sam situacije gde su ljudi u kuhinji imali kuvalo za vodu, mikrotalasnu pećnicu i toster sve spojeno na isti kabl. To stvara ekstremnu opasnost od požara, jer njihova kombinovana snaga daleko premašuje ono što bilo koji kućni produžni kabl može sigurno da podnese.“

Pored toga, jeftini produžni kablovi bez robne marke ili sigurnosnih oznaka predstavljaju dodatni rizik. Stručnjaci savetuju da uvek proverite da li vaš kabl ima ispravne sigurnosne oznake i ugrađeni osigurač.

produžni kabl,grejalica
Foto: Profimedia

„Mnogi ne shvataju da vrsta produžnog kabla igra ogromnu ulogu u bezbednosti. Višenamenski adapteri u obliku kocke, koji se često koriste jer su praktični, zapravo su veoma rizični jer nemaju zaštitu od preopterećenja“, upozorio je Manu.

Kako da proverite da li je vaš produžni kabl bezbedan

Električari savetuju da se kablovi redovno pregledaju. Potražite znakove habanja, napuknutu plastiku, tragove paljenja, labave spojeve ili nagorelu utičnicu sve to može ukazivati da je kabl pred kvarom.

Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja, kabl odmah zamenite.

(Kurir.rs/ Žena)

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