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Snažni bočni vetrovi i kratke piste, kao i manevri potrebni da bi se sletelo razlog su zbog kog se neki aerodromi redovno nalaze na listama najizazovnijih u Evropi.

Većina putnika pri kupovini avionske karte razmišlja o odredištu, a retko o samom sletanju. Ali, postoje aerodromi na kojima poslednjih nekoliko minuta leta postaju iskustvo za pamćenje. Širom Evrope nalaze se vazdušne luke smeštene među planinskim vrhovima, uz strme litice ili na pistama koje ostavljaju vrlo malo prostora za grešku. Njihova reputacija ne proizlazi iz statistike nesreća, nego iz zahtevnih uslova u kojima piloti svakodnevno rade. Snažni bočni vetrovi i kratke piste, kao i manevri potrebni da bi se sletelo razlog su zbog kog se redovno nalaze na listama najizazovnijih na svetu.

Gibraltar i Skijatos

Među njima se posebno ističe Gibraltar, gde pista preseca glavnu saobraćajnicu, pa se saobraćaj zaustavlja svaki put kada avion poleće ili sleće. U austrijskom Insbruku piloti se tokom prilaza probijaju kroz usku alpsku dolinu okruženu planinskim vrhovima, zbog čega se sletanje smatra jednim od tehnički najzahtevnijih u Evropi.

Gibraltar International Airport Foto: Olga Golovko / Sputnik / Profimedia

Ništa manje poznat nije ni grčki Skijatos, čija se kratka pista nalazi tik uz more, a avioni pri sletanju prolaze toliko nisko iznad plaže da je aerodrom postao omiljeno odredište ljubitelja vazduhoplovstva i fotografa.

Aerodrom na Skijatosu Foto: david abrams / Alamy / Profimedia

Farska ostrva

Aerodrom Vágar na Farskim ostrvima smatra se jednim od najzanimljivijih, ali i najzahtevnijih aerodroma u Evropi. Smešten je na istoimenom ostrvu usred surovog severnog Atlantika, okružen planinama, strmim liticama i promenjivim vremenskim uslovima koji sletanje često pretvaraju u, blago rečeno, posebno iskustvo. Njegova priča započela je tokom Drugog svetskog rata, kada su britanske snage tokom okupacije Farskih ostrva izgradile pistu. Nakon završetka rata aerodrom je gotovo dve decenije bio van upotrebe, sve dok ga 1963. godine lokalno stanovništvo nije obnovilo i pretvorilo u civilnu vazdušnu luku. Danas je to jedini međunarodni aerodrom na Farskim ostrvima i glavna ulazna tačka za posetioce ovog izolovanog arhipelaga.

Ono po čemu je Vágar posebno poznat jeste sam prilaz pisti. Zbog okolnog reljefa piloti moraju da izvedu nekoliko oštrih manevara neposredno pre sletanja, a avion se s pistom poravnava tek nekoliko sekundi pre dodira s tlom. Dodatni izazov predstavljaju snažni vetrovi koji su na Farskim ostrvima gotovo svakodnevna pojava, kao i česta magla i niska oblačnost koje mogu značajno da smanje vidljivost.

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Pista duga 1.800 metara ne ostavlja mnogo prostora za grešku, pa sletanja često uključuju snažno kočenje odmah nakon dodira s tlom. Putnici zato neretko pamte upravo posednje minute leta, kada se smenjuju turbulencije, nagibi i spektakularni pogledi na zelene padine koje se strmo spuštaju prema okeanu.

Madeira

Ono što prvo primetite na Madeiri svakako je obilje zelenila zbog kog ga mnogi nazivaju rajskim vrtom. Ali pre nego što ugledate avokado, mango, orhideje i bugenvilije na bogatom tlu starog vulkana, susrešćete se s jednim od najopasnijih aerodroma na svetu, koji je ime dobio prema Kristijanu Ronaldu.

Madeira aerodrom Foto: Ingus Kruklitis / Alamy / Profimedia

Vazdušnoj luci Madeira u Portugaliji prilazi se između planina i Atlantskog okeana strogo se držeći kretanja kazaljke na satu. Prilikom sletanja piloti prvo okreću avion prema planini i zatim u poslednjem trenutku naglo skreću udesno.

Kad je vreme lepo, veštim pilotima to ne predstavlja problem, ali kad zaduvaju snažni vetrovi koji na Madeiri nisu retkost, mnogima nije svejedno da gledaju kako se avioni bore s jakim naletima.

Zbog nesreća u prošlosti pista je proširena, ali piloti i dalje moraju da prolaze posebnu obuku pre nego što im dopuste da slete.

Francuski Alpi

Vazdušna luka Courchevel nalazi se u srcu francuskih Alpa na nadmorskoj visini od 2.008 metra. Ime je dobila prema istoimenom ski-rizortu u sklopu kog se nalazi, a postala je popularna na društvenim mrežama zahvaljujući snimcima uzletanja i sletanja od kojih se mnogima ledi krv u žilama.

Ovaj aerodrom ima neravnu pistu dugu tek 537 metara s nagibom od 18,5 odsto, zbog čega na njega mogu da slete tek manji avioni poput Cesne i helikopteri. Uprkos tome, i dalje je reč o vrlo izazovnom zadatku i za najiskusnije pilote.

Courchevel aerodrom Foto: Peter Luthaus / Alamy / Profimedia

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