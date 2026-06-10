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U pravoslavnom hrišćanstvu, smrt na veliki praznik(kao što su Vaskrs, Božić, Bogojavljenje, ili slava) ne smatra se automatskim znakom nečije svetosti ili spasenja, i pravoslavna crkva vrlo oprezno govori o tome da se takvi događaji ne pretvaraju u praznoverje.

U narodu se često kaže da je “blagoslov” ako neko umre na veliki praznik, posebno na Vaskrs ili dan slave. To dolazi iz ideje da su to “sveti dani” kada je Hristos pobedio smrt. Međutim, crkva to ne potvrđuje kao pravilo niti kao dokaz nečijeg duhovnog stanja.

Veliki praznici u pravoslavlju imaju duboko teološko značenje, pa je tako Vaskrs pobeda nad smrću, Božić dolazak Hrista u svet, krsna slava je praznik sveca zaštitnika porodice itd. Zbog toga vernici subjektivno doživljavaju smrt na te dane kao “posebnu”, jer se poklapa sa temama života i večnosti.

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Dan smrti Foto: Shuitterstock

Zvanično pravoslavno učenje naglašava da se ne može iz datuma smrti zaključivati gde je duša, da spasenje zavisi od celog života, vere i pokajanja, kao i da Bog sudi čoveku, a ne “dan smrti”.

Zašto se ipak smrt na praznik doživljava kao posebna

U duhovnom smislu, vernici to često tumače kao utehu porodici (da smrt nije “slučajna” ili “mračna”), simbolično povezivanje sa praznikom, osećaj da je osoba “otišla u vreme svetlosti”. Ali to ostaje lična i narodna interpretacija, ne dogma.

Dan smrti čoveka pravoslavlje tumači kao volju Božiju, bez obzira da li je to običan dan ili veliki hrišćanski praznik.

(Kurir.rs/lepoteSrbije)

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