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Većina ljudi ne razmišlja previše o svojim stopalima. Sve dok nešto ne počne da ih muči. Možda je to neprijatan miris koji se uporno vraća bez obzira na to koliko često se obuća pere. Možda je to suva koža koja odjednom počinje da zapinje za čarape. Ili ispucale pete koje polako prelaze iz estetskog problema u istinsku nelagodnost. I gle čuda, jedan stari narodni lek ponovo isplivava na internetu svaki put kada se pokrene priča o ovim problemima.

Potapanje stopala u sirće. Na prvi pogled, to zvuči prilično šašavo. Zašto baš sirće? Ali, uprkos tome što zvuči neprivlačno, ovaj trik tiho opstaje već godinama. I prema rečima onih koji se kunu u njega, rezultati ponekad mogu biti iznenađujuće vidljivi nakon samo nekoliko tretmana. Upravo to zbunjuje ljude, jer deluje suviše jednostavno da bi zaista pomoglo. Nema skupih preparata. Nema komplikovanih rutina. Samo topla voda i sirće.

Zašto je dobro potopiti stopala u sirće Foto: Виктория Котлярчук / Alamy / Profimedia

Pa ipak, ljudi na internetu i dalje tvrde da ova metoda pomaže kod nekoliko potpuno različitih problema sa stopalima istovremeno. Što navodi na logično pitanje: šta tačno ovaj tretman zapravo radi?

Borba protiv neprijatnih mirisa i bakterija

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi isprobavaju kupke sa sirćetom nema nikakve veze sa estetikom. U pitanju je neprijatan miris. Naime, problem sa znojenjem stopala obično ne izaziva sam znoj. Ključna stvar je ono što se dešava nakon toga. Vlaga ostaje zarobljena unutar čarapa i cipela, bakterije počinju da se razmnožavaju i odjednom neprijatnog mirisa postaje iznenađujuće teško rešiti se u potpunosti. Tu na scenu stupa sirće, koje je zbog toga i privuklo veliku pažnju na mrežama.

Sirće sadrži sirćetnu kiselinu, koju mnogi koriste upravo zbog njenih antibakterijskih i antifungalnih svojstava. Ideja je da potapanje stopala može pomoći u stvaranju sredine u kojoj bakterije i gljivice, uzročnici neprijatnih mirisa, teško opstaju. I prema rečima onih koji redovno primenjuju ovaj trik, razlika nakon tretmana može se osetiti odmah. Stopala deluju svežije, obuća ima manje intenzivan miris, pa čak i sama koža ponekad deluje čistije nakon uzastopnih kupki. Ali, zanimljivo je da neprijatan miris stopala nije jedina stvar o kojoj ljudi pričaju kada nastave da koriste ovaj lek, jer ubrzo počinje da se popravlja još jedan problem.

Omekšavanje suve kože i ispucalih peta

Zašto je dobro potopiti stopala u sirće Foto: Виктория Котлярчук / Alamy / Profimedia

Sledeća stvar koju korisnici obično primete jeste promena na samoj koži, naročito oko peta. Suve naslage, hrapave zone i ispucala koža imaju tendenciju da se razvijaju polako i postepeno, zbog čega mnogi i ne shvataju koliko su im stopala postala bolna i problematična sve dok oštećenja ne postanu očigledna. To je još jedan razlog zašto se kupke od sirćeta stalno preporučuju na internetu. Kako navode oni koji ih redovno praktikuju, kiselost sirćeta može pomoći da se otvrdnula koža omekša i da se, nakon kraćeg stajanja u kupki, lakše uklone naslage mrtvih ćelija.

Kada koža jednom omekša, razlika postaje i te kako primetna. Pete više nisu hrapave i ne grebu posteljinu, suvi delovi se lakše skidaju turpijom ili kamenom, a neki tvrde i da im stopala nakon redovnih tretmana izgledaju mnogo zdravije. Promena se ne dešava drastično preko noći, ali je napredak očigledan. Upravo zbog toga se ova navika i širi internetom, iako u početku zvuči prilično neobično.

Olakšanje kod gljivičnih infekcija i iritacija

Postoji još jedan razlog zašto se kupka sa sirćetom preporučuje iznova i iznova, posebno od strane onih koji se bore sa iritacijama između prstiju: u tom delu razgovori se obično okreću ka gljivičnim problemima, a pre svega ka takozvanom atletskom stopalu. Ovo stanje se najčešće manifestuje između nožnih prstiju ili duž tabana, uzrokujući svrab, ljuštenje kože, iritaciju, a ponekad čak i sitne plikove. S obzirom na to da se lako širi na vlažnim mestima kao što su svlačionice, bazeni i zajednička kupatila, ovaj problem je iznenađujuće čest. Zato se mnogi okreću upravo sirćetnim kupkama.

Zašto je dobro potopiti stopala u sirće Foto: Виктория Котлярчук / Alamy / Profimedia

Zbog svog antifungalnog statusa, sirće je postalo popularan domaći lek za ublažavanje blažih simptoma, naročito kod onih koji žele da prvo pokušaju sa nečim jednostavnim kod kuće. Sam postupak je prosto neverovatno lak. Pomeša se jedan deo sirćeta sa dva dela tople vode - tek toliko da stopala budu potpuno potopljena tokom deset do dvadeset minuta. To je sve. I dok se na internetu i dalje vode debate o tome koliko je ovaj lek zapravo stopostotno efikasan, jedna stvar ostaje jasna:

Ovaj trik opstaje godinama jer ljudi nastavljaju da ga isprobavaju. Zato što nakon nečega što zvuči tako čudno, iznenađujuće veliki broj njih na kraju kaže istu stvar: Njihova stopala su se jednostavno osećala mnogo bolje.

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