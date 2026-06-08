Slušaj vest

Utorak, 9. jun, donosi izuzetnu sreću i prilike za izobilje za četiri horoskopska znaka. Ključni astrološki događaj je konjunkcija Jupitera i Venere u znaku Raka, što stvara magičnu energiju. Venera, planeta ljubavi, u spoju sa Jupiterom, planetom rasta, pojačava osećaj povezanosti sa domom i porodicom, piše JurTango.

Budući da temelj svake snažne zajednice leži u porodici ili ljudima koje smatramo porodicom, ova energija podstiče rast i poboljšava kvalitet života. Venera nas podseća da je važno ulagati u odnose sa ljudima koji nam život čine lepšim. Kada dajemo drugima, stvaramo sistem podrške koji deluje za opšte dobro.

Ilustracija za horoskop Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ulaganje u druge donosi ogromne uzvratne vrednosti jer davanjem ujedno i privlačimo. Ljudi tada žele da obogate naš život i traže načine da nam uzvrate. Dobrota se širi poput talasa, donoseći nam više od samog novca – stičemo dobru volju, pozitivne namere, podršku i emocionalnu sigurnost. Okolina želi da uspemo i raduje se našem napretku. Budući da je ulaganje u sebe jednako važno, podsticaj za velikodušnost postaje izuzetno snažan.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovi će 9. juna privlačiti obilje i sreću prvenstveno kroz komunikaciju, pisanu i izgovorenu reč. Lako će zaokupiti pažnju ljudi iz svog kruga prijatelja. Konjunkcija Venere i Jupitera događa se u njihovoj trećoj kući zajednice, kojom vlada komunikativni Blizanac.

Sklapanje ugovora, zapisivanje snova u dnevnik ili jednostavno sastavljanje spiska obaveza biće izuzetno korisno. Veruje se da reči imaju moć manifestacije, pogotovo kada su prožete snažnim emocijama. Jupiter tu moć pojačava i daje odlučnost onome što izgovarate. Ljudi teško mogu da ignorišu iskrenost izraženu sa strašću, stoga će dan za Bikove biti ispunjen upravo takvom energijom, donoseći im obilje i sreću.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije su majstori istraživanja među znakovima Zodijaka jer vole duboko da proniknu u svaku temu. Njima sreća i obilje dolaze u obliku informacija koje će im 9. juna pomoći da otkriju put prema željenoj budućnosti. Mnogi od njih sanjaju o putovanjima, učenju i ličnom razvoju.

Ideja o povratku u školske klupe, možda kroz onlajn kurs ili neki drugi praktičan oblik edukacije, već im se neko vreme vrzma po glavi. Malo istraživanja ili nekoliko razgovora mogu doneti obilje korisnih spoznaja. Upoznaće ljude koji se bave onime što i sami žele da rade, a njihove priče će ih nadahnuti da istraju i isprobaju sopstvene ideje.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Kada se Venera i Jupiter sretnu u Lavovoj kući završetaka, u njihovom životu može da se dogodi iznenadna i neočekivana promena. Moguće je da će neka osoba ili situacija naglo nestati iz njihovog života. Intenzitet tog prekida mogao bi da ih zatekne nespremne.

U početku bi mogli da osete bol, ali ubrzo će se pojaviti i snažan osećaj onoga što im uistinu nedostaje. Na dan 9. juna Lavovi će odlučiti da prazninu koja je nastala treba ispuniti nečim smislenim. Ako već moraju da grade ispočetka, onda će to učiniti tako da dodaju ono što im je potrebno i što žele. Novi početak je prilika da se stvari urade drugačije, a za njih to znači unošenje obilja i sreće tamo gde ih pre nije bilo.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije će 9. juna postati svesne da su zanemarile određene aspekte svog života, ponajpre zdravlje. Čak i ako se trude da žive ispravno, znaju da uvek postoji prostor za napredak. Postoje namirnice koje bi mogle da jedu manje, kao i one koje bi trebale više da uključe u ishranu.

Shvataju da dobrobit počinje i završava sa njima samima – niko drugi to ne može da učini umesto njih. Moraju svoje zdravlje da stave na prvo mesto. Kada sve čine kako treba, od spavanja do ishrane, to se pozitivno odražava i na njihov um. Žele da im um bude najoštriji mogući kako bi mogli da privuku obilje i sreću. Za Vodolije, to se očituje u obliku zdravog tela i bistrog uma.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija?