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Visoke letnje temperature mnogim ljudima stvaraju ozbiljne poteškoće kada je u pitanju noćni odmor. U trenucima kada se stambeni prostor pregreje tokom dana, a noći ostanu teške i zagušljive, provetravanje i standardni rashladni uređaji uglavnom ne pružaju adekvatno olakšanje. Zbog toga su veliku popularnost stekle preporuke britanskog doktora Amira Kana, koji objašnjava da se pomoću dva sasvim jednostavna koraka može simulirati rad rashladnog sistema, i to bez ikakvih finansijskih izdataka ili rasta računa za struju.

Doktor Kan, koji često gostuje u televizijskim formatima u Velikoj Britaniji, ponudio je rešenja za borbu protiv nesanice tokom vrelih talasa, a njegove ideje ubrzo su naišle na odličan odjek u javnosti. Glavna prednost ovih metoda jeste to što ne zahtevaju kupovinu skupe opreme.

Trik sa ledom

Prva metoda bazira se na upotrebi klasičnog ventilatora, koji je sastavni deo većine domaćinstava tokom letnjeg perioda. Međutim, ovaj aparat ne poseduje sposobnost da faktički snizi temperaturu vazduha, već ga samo pokreće, pa njegova efikasnost drastično opada kada unutrašnjost sobe postane pretopla.

Kako bi se ovaj problem prevazišao, lekar savetuje da se neposredno ispred propelera postavi posuda napunjena kockicama leda ili pakovanje zamrznutih namirnica. Na taj način, vazdušna struja koja prelazi preko hladne površine postaje znatno svežija i prijatnija, što olakšava proces uspavljivanja i ublažava sparinu u spavaćoj sobi.

"To je kao besplatan klima-uređaj", konstatovao je doktor Kan.

Savet lekara kako da rashladite stan pre spavanja Foto: Shutterstock

Iako ovakav improvizovani sistem ne može u potpunosti parirati profesionalnoj klimatizaciji, on itekako može stvoriti zonu prijatnijeg vazduha oko samog ležaja tokom tropskih noći.

Upotreba rashladnih podloga u krevetu

Naredna preporuka može delovati prilično neočekivano, jer se zasniva na korišćenju rashladnih prostirki koje su primarno dizajnirane za kućne ljubimce. Ovi proizvodi sadrže specifičan gel koji dugo zadržava nisku temperaturu i stvara prijatan osećaj hladnoće na dodir.

Prema uputstvima lekara, ovu podlogu je potrebno pozicionirati direktno ispod čaršava na mestu gde ležite. Tako se telu omogućava direktan kontakt sa hladnijom podlogom, što ubrzava smanjenje telesne toplote i doprinosi dubljem i kvalitetnijem snu.

Rashladna prostirka može pomoći i vašem ljubimcu i vama tokom letnjih temperatura Foto: Pierluigi Siclari / Alamy / Profimedia

Iako primena opreme za kućne ljubimce u sopstvenom krevetu zvuči ekscentrično, ovaj metod je poslednjih godina postao izuzetno tražen među ljudima koji teško podnose vrućine. Kao odgovor na taj trend, na tržištu su se pojavile i varijante namenjene isključivo za ljudske krevete i dušeke.

Dodatne preventivne mere

Eksperti za poremećaje sna napominju da ljudski organizam pred spavanje prirodno počinje da obara sopstvenu temperaturu. Kada je ambijent pretopao, taj biološki proces biva narušen, što rezultira čestim buđenjima, nemirom tokom noći i hroničnim umorom ujutru.

Iz tog razloga, stručnjaci predlažu sledeće korake:

Spuštanje roletni: Tokom najtoplijeg dela dana prozore treba zamračiti kako bi se sprečio prodor sunčeve toplote u unutrašnjost.

Tokom najtoplijeg dela dana prozore treba zamračiti kako bi se sprečio prodor sunčeve toplote u unutrašnjost. Pravilno provetravanje: Otvaranje prozora treba praktikovati isključivo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada spoljni vazduh konačno osveži.

Otvaranje prozora treba praktikovati isključivo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada spoljni vazduh konačno osveži. Prirodni materijali: Preporučuje se upotreba lagane posteljine izrađene od stopostotnog pamuka ili lana.

Preporučuje se upotreba lagane posteljine izrađene od stopostotnog pamuka ili lana. Priprema tela: Kratko tuširanje mlakom vodom neposredno pre odlaska na počinak takođe može značajno pomoći.

Savet lekara kako da rashladite prostor pre spavanja Foto: Profimedia

Iako nijedan od navedenih saveta ne nudi savršenu zamenu za tehničke rashladne uređaje u danima ekstremnih žega, ovi jednostavni kulinarski i praktični trikovi mogu spavaću sobu učiniti znatno komfornijom i obezbediti lakši san tokom vrelih letnjih noći.

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