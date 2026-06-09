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Mnogi ljudi skloni su tome da gotovinu ostavljaju na najrazličitijim mestima - po džepovima garderobe u plakarima, među stranicama literature ili na tajnim lokacijama koje kasnije i sami jedva lociraju. Ipak, ako je verovati principima feng šuija i tradiciji naših starih, prostor koji odaberete za skladištenje papirnog novca može imati simboličku ulogu u privlačenju ili odbijanju materijalnog blagostanja. Iako nauka ne potvrđuje istinitost ovih teorija, mnoga od ovih pravila i danas opstaju kao deo porodičnog nasleđa. Prema tim verovanjima, neke tačke u stanu deluju podsticajno na budžet, dok se druge smatraju magnetom za troškove i gubitke.

Gde prema feng šuiju treba držati novac Foto: Shutterstock

Naravno, bez obzira na to koje lokacije birate i da li ste skloni verovanju u ovakve rituale, osnova svakog materijalnog uspeha leži u razumnom raspolaganju budžetom. Kontinuirano odvajanje sa strane, savesno trošenje i formiranje "crnog fonda" za hitne slučajeve i dalje su jedini provereni recepti za ekonomsku nezavisnost.

Najbolje zone za čuvanje keša prema feng šuiju

Istočnjačka filozofija nalaže da novac donosi stabilnost i spokoj onda kada je bezbedno deponovan. Zbog toga se savetuje da se papirne novčanice odlažu u sefove, metalne kase ili drvene kutije koje poseduju mehanizam za zaključavanje. Sam čin zaključavanja bravice ima duboku simboliku jer predstavlja branu od iznenadnih izdataka, rasipništva i nestabilnosti. Suština je u tome da kapital ima svoju stalnu i fiksnu bazu, umesto da bude rasejan po celoj kući.

Takođe, pedantno složene novčanice odražavaju poštovanje prema stečenom kapitalu. Zato mnogi vode računa da im novac bude ispravljen, uredno naređan po vrednosti, bez nagnječenih ivica ili cepanja. Pored energetskog aspekta, ovakva pedantnost ima i veliku praktičnu vrednost - uvek ćete tačno znati sa kolikom sumom raspolažete i lakše ćete kontrolisati odlivi novca.

Gde prema feng šuiju treba držati novac Foto: New Africa/Shutterstock

U određenim kulturama, predsoblje i kuhinjski prostor prepoznati su kao centri cirkulacije pozitivne energije, prosperiteta i napretka. Veruje se da pozicioniranje ušteđevine u ovim delovima doma može ojačati ekonomsku poziciju porodice. Ukoliko se odlučite za ove prostorije, poželjno je da novac stavite na neku uzvišenu policu, u zatvorenu pregradu ili namensku kutiju, podalje od prehrambenih namirnica, izvora vlage i uobičajenog kućnog nereda, jer čist prostor donosi bolju kontrolu nad odlukama.

Moć metala

Unutar feng šui sistema, metalni elementi su direktno povezani sa privlačenjem materijalnih dobara i stabilnošću. Sledstveno tome, preporuka je da se svežnjevi novčanica drže u metalnim ambalažama ili da budu osigurani metalnim kvačicama, spajalicama i držačima. Pošto metal označava čvrstinu, sigurnost i neprekidno kretanje vrednosti, smatra se da ovakav način organizacije pruža osećaj ekonomske bezbednosti.

Gde prema feng šuiju treba držati novac Foto: Profimedia

Još jedno rasprostranjeno pravilo kaže da ušteđevina ne bi smela godinama da stoji statična na identičnom mestu. Periodično menjanje rasporeda ili osvežavanje zone gde se novac nalazi simbolizuje kretanje i fluktuaciju finansija. Iz tog razloga, mnogi s vremena na vreme premeste svoj štek, reorganizuju unutrašnjost fioke ili kutije, verujući da na taj način otvaraju vrata za nove izvore prihoda i poslovne prilike.

Lokacije koje bi trebalo široko zaobilaziti

Nasuprot tome, određeni delovi doma smatraju se potpuno neadekvatnim za čuvanje gotovine. Na primer, spavaća soba je prostor namenjen odmoru, tišini i stagnaciji, pa skrivanje novčanica pod dušek ili jastuk, prema ovim verovanjima, može "uspavati" vašu zaradu.

Kupatilo takođe ima izrazito lošu reputaciju u ovom smislu. Pored očiglednog rizika da vlaga fizički upropasti papir, stara narodna verovanja opominju da će vam na takvom mestu novac simbolično "otići niz vodu", a sa njim i finansijska sreća. Pojedini feng šui praktičari strogo zabranjuju držanje keša u zamrzivačima, rernama ili u blizini uređaja sa ekstremnim temperaturama, jer se smatra da takve krajnosti potpuno narušavaju energetski balans neophodan za materijalni razvoj.

ilustracija Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Na kraju, nezavisno od narodnih predanja, najbitnije je da novac držite na mestu koje je vama lično bezbedno i pregledno. Pametno upravljanje finansijama ne znači da morate sebi uskraćivati svako zadovoljstvo, već da povlačite mudre i promišljene poteze. Odvajanjem čak i minimalnih iznosa na redovnom nivou, postepeno kreirate bezbednosnu mrežu za budućnost. Upravo su kontinuitet, dobra organizacija i samodisciplina najbolji garant trajne stabilnosti, bez obzira na to gde na kraju odlučili da spustite svoju kasicu.

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