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Novi režim ishrane pod nazivom „Biblijska ishrana” (Biblical Eating) izazvao je opštu pometnju na društvenim mrežama. Ovaj trend podrazumeva potpuno izbacivanje prerađene i brze hrane, dok se fokus stavlja isključivo na namirnice koje se direktno pominju u Bibliji.

Zagovornici ovog pokreta konzumiraju nekuvano mleko, sardine, urme, šipak, smokve, grožđe, dinje i druge biblijske sastojke, i to bez ikakvih ograničenja u pogledu unosa kalorija.

Američka influenserka Kejla Bandi, koja je postala jedna od glavnih promoterki ovog režima, podelila je sa milionima pratilaca svoje svedočanstvo. Ona tvrdi da se pre promene ishrane borila sa lošom slikom o svom telu, problemima sa kožom i kosom, depresijom i lošim međuljudskim odnosima.

Smokve Foto: Profimedia

Prema njenim rečima, sve je nestalo kada je pre osam godina prešla isključivo na prirodnu hranu „koju je Bog stvorio”, bez pesticida, šećera, brašna i ulja. U biblijske supernamirnice ona ubraja i masline, krastavce, pečurke, crni i beli luk, mahunarke, orašaste plodove, ribu, jaja, pšenicu, ječam, proso i raž.

Pokret je dobio ogroman zamah u javnosti jer se idealno poklopio sa aktuelnim društvenim pokretom „Učinimo Ameriku ponovo zdravom” (MAHA). Društvene mreže su preplavljene sličnim svedočenjima, među kojima je i izjava domaćice Analis Havijer iz Džordžije, koja se poziva na Psalam 136 i tvrdi da joj je mudro biranje onoga što je Bog dao dramatično poboljšalo zdravlje.

Ipak, ovaj koncept nije potpuno nov. Još 2004. godine stručnjak za prirodno zdravlje Džordan Rubin objavio je knjigu „Ishrana Tvorca” (The Maker’s Diet) koja je prodata u više od dva miliona primeraka, gde reč „Tvorac” označava Boga. Par godina kasnije, 2008. godine, dr Rita Henkok, lekarka koja se i sama izborila s viškom kilograma u detinjstvu, izdala je knjigu „Edenska dijeta” (The Eden Diet), u kojoj je kombinovala makrobiotičke principe sa biblijskim smernicama za gubitak težine.

Riba Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Sa druge strane, medicinski stručnjaci pozivaju na ogroman oprez i šalju oštro upozorenje javnosti.

Lekari i nutricionisti naglašavaju da ljudi u davnoj prošlosti uopšte nisu imali svest niti znanje o vitaminima i dodacima ishrani, te da se nutricionistička znanja koja su se akumulirala vekovima nikako ne smeju ignorisati.

Stručna javnost podvlači da ne postoji nijedan naučni dokaz da su ljudi u antičko doba bili izuzetno zdravi samo zato što su se hranili po biblijskim principima. Iako lekari podržavaju bazičnu ideju o smanjenju prerađene hrane, oni izražavaju ozbiljnu skepsu prema korišćenju Biblije kao naučne osnove za savremene dijetetske prakse.

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