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Potpuno pomračenje Sunca stvoriće nebeski spektakl na nebu po prvi put posle više od dve godine, 12. avgusta. Ovaj fenomen događase kada Mesec prođe između Sunca i Zemlje, bacajući senku na našu planetu koja u potpunosti blokira sunčevu svetlost u nekim delovima sveta, navodi NASA.

Ljubitelji astronomije u delovima Grenlanda, Islanda, severne Španije i severoistočnog Portugala moći će da vide totalitet, trenutak kada nebo naizgled postane mračno dok Sunce potpuno nestaje. U međuvremenu, delimično pomračenje, u kojem je samo deo sunčeve svetlosti blokiran od pogleda, biće vidljivo širom delova Evrope, Afrike i Severne Amerike.

Pomračenje Sunca Foto: NASA/Science Source, Science History Images / Alamy / Profimedia

Potpuno pomračenje Sunca bilo je vidljivo iz Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u aprilu 2024. godine, ali poslednje koje se moglo posmatrati sa kopnenog dela Evrope dogodilo se 2006. godine, prema podacima Evropske svemirske agencije (ESA). Avgustovski događaj je prvo potpuno pomračenje Sunca koje će biti vidljivo sa kopnenog dela Španije još od 1905. godine - i to je prvo od tri pomračenja Sunca kojima će ova zemlja svedočiti od sada pa do 2028. godine, navodi ESA.

"Potpuno pomračenje Sunca je jedan od onih retkih trenutaka kada milioni ljudi mogu zajedno da pogledaju u nebo i osete i čuđenje i radoznalost. To je zajednički trenutak koji nas povezuje sa Univerzumom i podseća nas da je želja za istraživanjem i razumevanjem jedna od najvećih snaga čovečanstva," navela je u saopštenju Kerol Mandel, direktorka za nauku u ESA.

Gde se može videti pomračenje?

Uzaša staza totaliteta protezaće se na 8.300 kilometara (5.157 milja), počevši iznad arktičke obale oko 13 časova po istočnoameričkom vremenu, a zatim će proći blizu Severnog pola pre nego što se pomeri iznad Grenlanda, Islanda, Portugala i severne Španije, navodi EarthSky.

Pomračenje Sunca dogodiće se 12. avgusta Foto: AP Charles Rex Arbogast

Posmatrači pomračenja na Grenlandu trebalo bi da vide nešto više od dva minuta totaliteta, dok bi oni u severnoj Španiji mogli da vide samo oko 20 sekundi - ako vremenski uslovi to dozvole. Loše vreme je uvek najveća prepreka za posmatranje pomračenja. Pomračenje će proći iznad Galicije, a zatim i Balearskih ostrva u Španiji kako se približava zalazak sunca, ubrzavajući prelazak iz dana u noć, navodi Španski naučni i savetodavni komitet za trio pomračenja.

Da biste proverili kada će se pomračenje dogoditi kod nas i kako će izgledati, posetite veb-sajt Time and Date. Za one koji žive van staze pomračenja, ESA će prenositi uživo totalitet iz španske Astrofizičke opservatorije Havalambre u Teruelu.

Kada je sledeće pomračenje Sunca?

Sledeće potpuno pomračenje Sunca proći će iznad južne Španije, severne Afrike, Saudijske Arabije i Jemena 2. avgusta 2027. godine, navodi NASA. Sjedinjene Američke Države neće imati priliku da vide potpuno pomračenje Sunca sve do 30. marta 2033. godine, a čak i tada, jedino mesto za posmatranje biće na Aljasci. Tek 22. avgusta 2044. godine potpuno pomračenje Sunca biće vidljivo iz kontinentalnog dela Sjedinjenih Država, kada će se totalitet dogoditi iznad Severne Dakote i Montane.

Sledeće potpuno pomračenje Sunca sa stazom koja se proteže od obale do obale preko 48 saveznih država dogodiće se 12. avgusta 2045. godine. Staza totaliteta lučno će proći iznad Kalifornije, Nevade, Jute, Kolorada, Kanzasa, Oklahome, Arkanzasa, Misisipija, Alabame i Floride, dok će delimično pomračenje biti vidljivo u ostalim državama.

pomračenje Sunca Foto: Beta/AP/Mark Schiefelbein

Kako bezbedno posmatrati pomračenje?

Nikada nije bezbedno gledati direktno u Sunce bez upotrebe specijalizovane zaštite - osim tokom totaliteta kada je sunčeva svetlost potpuno blokirana. Na prvi nagoveštaj ponovnog pojavljivanja sunčeve svetlosti, stavite sertifikovane naočare za pomračenje ili koristite ručni solarni vizir. Alternativno, možete posmatrati Sunce teleskopom, dvogledom ili kamerom koja na prednjoj strani ima specijalan solarni filter, koji pruža istu zaštitu za oči kao i naočare za pomračenje.

Naočare za sunce ne mogu poslužiti kao zamena za naočare za pomračenje ili solarne vizire, koji su hiljadama puta tamniji i usklađeni sa međunarodnim standardima. Izbegavajte korišćenje pocepanih, izgrebanih ili oštećenih naočara za pomračenje ili solarnih vizira.

Takođe nije bezbedno gledati u Sunce kroz bilo koji optički uređaj - objektiv kamere, teleskop, dvogled, dok istovremeno nosite naočare za pomračenje ili koristite ručni solarni vizir, navodi NASA. Solarni zraci se koncentrišu dok prolaze kroz optički uređaj, a ova koncentracija može dovesti do toga da progore kroz filter na vašim naočarima ili viziru i izazovu ozbiljno oštećenje očiju.

Potpuno pomračenje Sunca stiže 12. avgusta Foto: AP Lm Otero

Šta naučnici mogu da nauče iz pomračenja

Pomračenja Sunca pružaju naučnicima jedinstvene prilike za proučavanje Sunca i njegove korone, odnosno spoljašnje atmosfere, i pozivaju javnost da učestvuje kao građani naučnici.

Tokom avgustovskog pomračenja, naučnici planiraju da lansiraju balone na velikim visinama koji mogu da snime fotografije ovog događaja i mesečeve senke. Njihov cilj je da ponove eksperiment pomračenja iz 1919. godine koji je merio kako sunčeva gravitacija savija svetlost udaljenih zvezda i koji je potvrdio teoriju opšteg relativiteta Alberta Ajnštajna, navodi Španski naučni i savetodavni komitet za trio pomračenja. Građani naučnici su pozvani da naprave sopstveni instrument za merenje promena koje se dešavaju u atmosferi kada nebo momentalno potamni.

"Koristimo ovakve trenutke da približimo svemirsku nauku i tehnologiju društvu, da inspirišemo buduće generacije i povežemo ljude širom Evrope kroz uzbuđenje otkrića", navela je Mandel iz ESA.

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