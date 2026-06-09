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Jedna od najprepoznatljivijih emisija Radio-televizije Srbije ulazi u novu sezonu sa osveženim voditeljskim timom, dok RTS najavljuje i program namenjen mlađoj publici.

Radio-televizija Srbije pripremila je osveženje u programu, a jedna od najvećih novina odnosi se na emisiju „Beogradska hronika”, koja godinama važi za jedan od najpoznatijih gradskih formata javnog servisa.

Slađana Tomašević, kao nova voditeljska postava emisije Beogradska hronika Foto: RTS promo

Emisija će od sada imati izmenjen voditeljski sastav, pa će se dobro poznatoj Slađani Tomašević u studiju pridružiti još dve voditeljke – Sanja Belović i Vesna Novaković. Ovaj ženski trio biće zadužen da gledaoce svakodnevno vodi kroz najvažnije teme iz Beograda, od komunalnih problema do priča koje obeležavaju život u prestonici.

Vesna Novaković kao nova voditeljska postava emisije Beogradska hronika Foto: RTS promo

Nova energija

Iako „Beogradska hronika” dobija nova lica, osnovna ideja emisije ostaje ista – da bude na strani građana i da otvara pitanja koja su važna za svakodnevni život Beograđana.

Foto: RTS promo

Reporteri će i dalje biti na terenu, pratiti aktuelne gradske događaje i razgovarati sa ljudima koji se suočavaju sa konkretnim problemima. U studiju će, kako je najavljeno, odgovore davati stručnjaci, predstavnici nadležnih službi i oni koji mogu da ponude rešenje.

Priče iz života

Pored komunalnih i servisnih tema, gledaoci mogu da očekuju i raznovrsniji sadržaj. Nova postava „Beogradske hronike” ugostiće poznate ličnosti, stručnjake i relevantne sagovornike, ali će pažnja biti posvećena i običnim ljudima čije priče često ostaju u drugom planu.

Sanja Belović kao nova voditeljska postava emisije Beogradska hronika Foto: RTS promo

U fokusu će biti i emotivne reportaže o tihim herojima svakodnevice, ljudima koji svojim delima menjaju okolinu, pomažu drugima ili na poseban način predstavljaju duh grada.

Ognjen Mićović na RTS-u

Promene na RTS-u ne odnose se samo na "Beogradsku hroniku". Publici se pridružuje i mladi glumac Ognjen Mićović, kojeg su gledaoci upoznali kroz seriju „Tvrđava”.

Ognjen Mićović Foto: Gordan Jović, RTS

On će biti deo jesenje programske šeme namenjene mlađoj publici, kao voditelj četvrte sezone „NTC kviza”. Reč je o edukativnom programu koji kroz igru, zadatke i misaone izazove podstiče decu da razvijaju znanje, kreativnost i logičko razmišljanje.

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