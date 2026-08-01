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Turske serije godinama u Srbiji imaju ogromnu popularnost, a među najgledanijima bio je "Sulejman Veličanstveni". Na Kurir televiziji se od 17. jula emituje serija "Sultanija Kosem", čija se radnja odigrava nekoliko decenija kasnije, a u oba ostvarenja možemo videti repliku istanbulske palate Topkapi, koja je napravljena posebno za snimanja, a gde su verno prikazane odaje sultana i sultanija, harem, hodnici, bašta pa čak i kupatilo ili hamam, kako su ga zvali.

Poznato je koliko su Turci vodili računa o čistoći, pa su kupatila bila bitan deo svake kuće, a samim tim i vladarskog dvora. Palate sultana kao što su Topkapi i Dolmabahče, u koju se carska porodica preselila u 19. veku, se mogu obići u Istanbulu, a kupatila spadaju među najzanimljivije prostorije, jer pokazuju koliko su privatnost, bezbednost i luksuz bili važni na osmanskom dvoru.

Pogledajte u galeriji fotografije kupatila majke sultanije u palati Topkapi:

1/8 Vidi galeriju Kupatilo majke sultanije u palati Topkapi Foto: Kurir/M.F.

Kupatila sultana i majki sultanija u palati Topkapi imaju isti raspored i sastoje se od kaldarijuma (tople prostorije), tepidarijuma (mlake prostorije) i frigidarijuma (hladne prostorije). Svaka prostorija ima kupolu ili je plafon delimično zastakljen u obliku saća kako bi unutra prodirala prirodna svetlost. Podovi su obloženi belim i sivim mermerom. Za najviše članove dvora, poput majke sultanije ili sultanove supruge, hamam se pripremao unapred. Temperatura prostorija pažljivo se kontrolisala, a mermerne površine zagrevale su se satima.

Karakteristični elementi su mermerna kada sa ukrasnom fontanom u kaldarijumu i pozlaćena gvozdena rešetka. Ta zlatna rešetka služila je da zaštiti sultana ili njegovu majku od mogućih atentata, jer su se plašili da ih neko može ubiti dok su ranjivi tokom kupanja, pa je pristup ovim kupatilima bio strogo kontrolisan.

Muškarci u hamamu, persijska minijatura iz 15. veka - Muzej Topkapi palate Foto: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia

Kupanje sultana bilo je privatna ceremonija kojoj je prisustvovao samo mali broj odabranih slugu. Sultanovo kupatilo ukrasio je Mimar Sinan visokokvalitetnim višebojnim pločicama. Međutim, veliki deo keramičke dekoracije harema, sa građevina oštećenih u požaru 1574. godine, ponovo je upotrebio sultan Ahmed I, suprug sultanije Kosem, za ukrašavanje svoje nove Plave džamije u Istanbulu. Danas su zidovi uglavnom obloženi mermerom ili okrečeni u belo.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Međutim, ono što nije prikazano u serijama, a što možete videti prilikom posete palatama, jeste toalet kao deo hamama, koji se sastojao od keramičke ili kamene ploče sa otvorom u podu. Korisnik bi čučnuo iznad otvora, bez sedenja. Toaleti u palati podsećaju na nekadašnji takozvani poljski WC u Srbiji u kom se nalazio "čučavac", međutim s jednom bitnom razlikom - obloženi su mermerom, a odmah pored nužnika nalazila se česma da bi se higijena održavala na visokom nivou.

Pogledajte u galeriji fotografije kupatila sultana u palati Topkapi:

1/7 Vidi galeriju Kupatilo sultana u palati Topkapi Foto: Kurir/M.F.

Ovakav tip toaleta je u Turskoj i dalje čest i naziva se "alaturka". Alaturka WC su tradicionalni turski toaleti. Od korisnika zahtevaju da čučnu iznad rupe u zemlji. Dizajn naglašava minimalni kontakt s površinom WC otvora, što se prema lokalnim standardima smatra higijenskijim.

Osmanski dvor je imao razvijene sisteme dovoda i odvođenja vode, a toaleti su često bili smešteni u zasebnim malim prostorijama odmah pored kupatila, i za svoje vreme su predstavljali veoma napredno i higijensko rešenje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda hamam u seriji "Sultanija Kosem":

1/6 Vidi galeriju Hamam u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Hamami u Osmanskom carstvu nisu bili samo mesta za kupanje, već i prostori za opuštanje, razgovor, negu tela i društveni život. U Topkapiju su istovremeno predstavljali i simbol statusa i moći, pa su bili među najraskošnije ukrašenim prostorijama čitavog harema.

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