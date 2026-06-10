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Dnevni horoskop za 10. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, danas ćete osetiti ogroman nalet energije koji bi trebalo da usmerite na nezavršene poslovne zadatke. Na ljubavnom planu, partner ili voljena osoba može zahtevati više vaše pažnje nego obično, pa se potrudite da pokažete strpljenje. Izbegavajte ishitrene odluke i impulse.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, fokusirajte se na svoje finansije i dugoročne planove. Danas je odličan dan za reorganizaciju kućnog budžeta ili razgovore o povišici. U partnerskim odnosima stabilnost vam je na prvom mestu, ali nemojte zaboraviti da unesete i malo spontanosti kako biste osvežili rutinu.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, ovo je vaš period i zvezde su potpuno na vašoj strani. Vaša komunikativnost i šarm danas će otvoriti mnoga zatvorena vrata, kako na poslu, tako i u društvenom životu. Ako ste slobodni, idealan je trenutak za flert i nova poznanstva koja obećavaju.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, danas ćete osetiti potrebu da se povučete u svoj svet i napunite baterije. Poslušajte svoj unutrašnji glas i nemojte se forsirati ako osećate umor. Porodični odnosi donose vam preko potreban mir i sigurnost, pa provedite veče sa onima koje najviše volite.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, vaša društvena mreža i prijatelji biće ključni za današnje uspehe. Očekujte zanimljive pozive ili ponude za saradnju kroz krug poznanika. Na emotivnom planu, budite spremni da saslušate drugu stranu umesto da uvek vi vodite glavnu reč.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Device, vaša karijera danas dolazi u prvi plan. Nadređeni će primetiti vaš trud i pedantnost, što bi ubrzo moglo da urodi plodom. Ipak, pazite da zbog poslovnih obaveza potpuno ne zanemarite privatni život i potrebe svojih bližnjih.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vage, danas vas privlače nove ideje, učenje i širenje vidika. Ako ste planirali neko putovanje ili upisivanje kursa, pravi je trenutak da preduzmete prve korake. U ljubavi vas očekuju duboki i iskreni razgovori koji će vas dodatno zbližiti sa partnerom.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Škorpije, intuicija vam je danas izuzetno izoštrena, pa se slobodno oslonite na unutrašnji osećaj pri donošenju važnih odluka. Rešavanje nekih starih finansijskih pitanja ili dugova konačno dolazi na red. U odnosima sa drugima, izbegavajte preteranu sumnjičavost.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, fokus današnjeg dana je na vašim partnerskim odnosima, kako poslovnim, tako i ljubavnim. Kompromis će biti vaša glavna reč za uspeh. Nemojte terati tera po svom, već saslušajte argumente druge strane i pronađite zlatnu sredinu.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, očekuje vas prilično dinamičan i radan dan. Obaveze će se gomilati, ali vaša prirodna disciplina pomoći će vam da sve završite na vreme. Povedite računa o svom zdravlju, unosite dovoljno tečnosti i napravite pauzu kada osetite da vam opada koncentracija.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vodolije, kreativnost vam je na vrhuncu i danas ćete prosto blistati. Ovo je sjajan dan za umetnost, hobije ili bilo koju aktivnost koja vas ispunjava radošću. Na ljubavnom planu vas očekuju lepa iznenađenja i strastveni trenuci koji će vam popraviti raspoloženje.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Ribe, vaša pažnja biće usmerena na dom i porodična pitanja. Moguće je da ćete se baviti uređenjem prostora ili rešavanjem nekih unutrašnjih nesuglasica sa ukućanima. Potrudite se da stvorite harmoniju oko sebe jer će vam to doneti preko potreban unutrašnji mir.