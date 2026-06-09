Da li ste znali?

Da li ste znali?

Slušaj vest

Petrovski post 2026. godine počeo je u ponedeljak, 8. juna. To je jedan od najvažnijih podataka za sve vernike koji žele da se na vreme pripreme, jer ovaj post nema svake godine isti datum početka. Za razliku od nekih drugih postova u crkvenom kalendaru, Petrovski post je pokretan u svom početku, pa se zato svake godine mora proveriti kada tačno počinje.

Foto: Youtube Printscreen

Zašto Petrovski post nema uvek isto trajanje?

Petrovski post može trajati različito iz godine u godinu. Najkraće može trajati nešto više od jedne sedmice, a najduže oko šest sedmica. Razlog za ovu razliku ponovo se nalazi u datumu Vaskrsa.

Završetak posta je uvek blizu istog datuma, jer je Petrovdan 12. jula. Međutim, početak posta se pomera zato što zavisi od Vaskrsa i praznika koji slede posle njega. Kada je razmak između Vaskrsa i Petrovdana veći, Petrovski post traje duže. Kada je taj razmak manji, post traje kraće.

Zbog toga je za svaku godinu važno proveriti crkveni kalendar. Za 2026. godinu odgovor je jasan: Petrovski post traje 34 dana, od 8. juna do 11. jula.

Kada se završava Petrovski post?

Foto: Youtube Printscreen

Petrovski post se završava uoči Petrovdana, dakle 11. jula 2026. godine. Sam Petrovdan je 12. jula i predstavlja praznik Svetih apostola Petra i Pavla.

U narodu se često kaže da Petrovski post vodi ka Petrovdanu. To je dobar način da se razume njegova svrha. Post nije izdvojen običaj bez cilja, već period pripreme za praznik dvojice velikih apostola. Kroz taj period vernici nastoje da uđu u praznik mirnije, sabranije i sa više duhovne pažnje.

Završetak posta ne treba doživeti samo kao dan kada se ponovo jede mrsna hrana. Mnogo je važnije razumeti da se post završava praznikom koji podseća na apostolsku veru, požrtvovanje, propoved i služenje. Zato se kraj posta prirodno povezuje sa odlaskom u crkvu, molitvom, pričešćem za one koji su se pripremali i porodičnim obeležavanjem Petrovdana.