Slušaj vest

Devica u nedelju od 8. do 14. juna ulazi sa jasnim planom i potrebom da uvede red u sve ono što je dugo odlagala. Ovo je period u kojem će joj posebno ići od ruke administracija, razgovori sa institucijama, bankarski poslovi i rešavanje praktičnih pitanja.

Početak nedelje donosi dosta obaveza, ali Devica će imati dovoljno koncentracije da ih završi bez većih problema. Ono što je drugima zamorno, njoj sada može doneti konkretan rezultat - posebno ako je reč o dokumentima, zahtevima, ugovorima ili odlukama koje čekaju nečije odobrenje.

Foto: Shutterstock

Banka, papiri i važni odgovori

Device bi ove nedelje mogle da dobiju vest koju su čekale. To može biti odgovor iz banke, zeleno svetlo za kredit, odobrenje za neki projekat, rešavanje papirologije ili važan korak u vezi sa poslom.

Utorak i četvrtak posebno su povoljni za razgovore, zakazivanje sastanaka, slanje dokumenata i proveru svega što zahteva preciznost. Ako nešto potpisujete, ne žurite - vaša pažnja prema detaljima biće vam najveća zaštita.

Posao se pomera s mrtve tačke

Foto: Profimedia

Na poslovnom planu moguće su vesti o promeni pozicije, novom zadatku ili prilici da se vaš trud konačno primeti. Iako Devica često ne voli da se nameće, sada ne bi trebalo da umanjuje svoje zasluge.

Rezultati koje ste postigli mogu doći do pravih ljudi, naročito ako jasno pokažete šta ste uradili i koliko ste bili posvećeni.

Kraj nedelje donosi mirniji ritam

Kako se nedelja bude bližila kraju, Devica će sve više želeti da se povuče iz gužve i posveti sebi. Petak može doneti dobru priliku za kupovinu nečega korisnog za dom, dok vikend više prija za odmor, sređivanje prostora i planiranje narednih koraka.

Video: Pozitivne i negativne strane horoskopskih znakova