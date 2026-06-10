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Brod „Galeb”, nekadašnja ploveća rezidencija Josipa Broza Tita i jedan od najprepoznatljivijih simbola Rijeke, i dalje čeka sanaciju oštećenja nastalog u februaru, kada ga je u riječkoj luci udario turski brod.

Na pramcu broda i dalje se vidi trag sudara, zbog čega je odloženo i otvaranje muzeja koje se najavljivalo za ovu godinu. Prema novim procenama, „Galeb” bi za posetioce mogao da bude otvoren tek krajem 2026. godine.

Javni poziv morao da bude poništen

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić objasnila je da je postupak javne nabavke za popravku morao da bude obustavljen iz proceduralnih razloga.

„Sproveden je postupak javne nabavke koji je morao da bude poništen jer je ponuđač, reč je o brodogradilištu Viktor Lenac, menjao pojedine stavke troškovnika, što nije bilo dozvoljeno. Nadamo se da ćemo do sredine juna ponoviti postupak javne nabavke”, rekla je Rinčić.

Ona je dodala da bi izvođač radova mogao da bude izabran u roku od dva meseca. Troškovi popravke procenjeni su na oko 165.000 evra, a očekuje se da ih pokrije osiguranje turskog broda koji je izazvao štetu.

Obnova već koštala 22 miliona evra

Obnova „Galeba” do sada je koštala oko 22 miliona evra, a deo novca obezbeđen je iz fondova Evropske unije. Prvobitno je bilo planirano da projekat bude završen 2023. godine, ali su rokovi više puta pomerani.

Zbog toga u Rijeci ne gledaju svi blagonaklono na ovaj projekat. Jedni ga vide kao važan deo istorije i buduću turističku atrakciju, dok drugi smatraju da je u brod uloženo previše novca.

„Bačva bez dna, progutao je novca i novca, a reč je o starom gvožđu”, smatra Riječanin Igor Čubić za Net.hr.

Josip Broz Tito i Nikita Hruščov nazdravljaju Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Ipak, i on priznaje da brod privlači pažnju stranaca.

„Nedavno sam na Molo Longu video par iz Francuske. Gledali su ga prilično ravnodušno, a kad sam im rekao čiji je to brod bio, odmah su izvadili fotoaparat i počeli da ga fotografišu”, rekao je on.

Brod koji je ugostio svetske državnike

Za zagovornike projekta, „Galeb” nije samo stari brod, već mesto koje čuva deo važne političke i pomorske istorije. Na njemu su boravili brojni svetski državnici i uglednici, a brod se vezuje i za period u kom se razvijala ideja Pokreta nesvrstanih.

Turisti koji znaju njegovu prošlost smatraju da je reč o nasleđu koje ne bi trebalo prepustiti propadanju.

„Mislim da je dobra ideja doći, posetiti ga i prisetiti se istorije koja povezuje Britaniju i ovu zemlju još iz Titovog vremena”, rekao je Mal iz Britanije.

Vinston Čerčil i Josip Broz Tito Foto: Youtube Printscreen

Njegov sunarodnik Ian dodao je da takvu istoriju treba sačuvati.

„To je istorija na koju treba da budete ponosni. Treba da uživate u njoj i budete ponosni na nju”, poručio je.

Posetioci će videti Titov salon

Pre početka obnove 2019. godine, „Galeb” je bio u veoma lošem stanju. Danas su brojni delovi broda restaurirani, među njima i reprezentativni salon u kom je Josip Broz Tito primao najvažnije goste.

Nameštaj je obnovljen i vraćen na originalna mesta, a budući posetioci moći će da vide i multimedijalne sadržaje posvećene istoriji broda.

Josip Broz Tito, Aleksandar Leka Ranković i Edvard Kardelj 1958. godine Foto: Niday Picture Library / Alamy / Profimedia

„Nameštaj je nakon restauracije vraćen na svoje originalne pozicije. Posetioci će moći da vide i različite multimedijalne sadržaje koji govore o istoriji broda i poznatim ljudima koji su na njemu boravili”, rekao je Velid Đekić, voditelj odnosa s javnošću Muzeja grada Rijeke.

„Galeb” više ne plovi, ali njegova priča traje

Za mnoge Riječane najveća vrednost broda leži upravo u njegovoj prošlosti.

„Galeb je poznat brod, bio je po celom svetu. Na njemu je boravio jedan od najvažnijih državnika svog vremena, tako da svakako ima značaj”, smatra Riječanin Fran Krstelj.

„Galeb” je danas zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

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