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Ljubitelji umetnosti i korisnici društvenih mreža ne prestaju da analiziraju “neobičan detalj”, koji se nalazi na slici, a zaključci se dramatično razlikuju.

"Predmet" u rukama devojke

Fotografije ove slike, čiji je autor austrijski umetnik Fredinand Georg Valdmiler, redovno se dele na internetu, dok je u centru pažnje “element” koji je mnogima raspalio maštu.

Na slici “Očekivani” (Die Erwartete) iz 1860. godine je prikazana devojka koja se kreće seoskim putem, u okruženju bujne vegetacije i brežuljaka. Iz prikrajka je posmatra muškarac koji očigledno želi da joj pokloni cvet.

Međutim, najveću pažnju privlači “predmet” koji devojka drži u rukama, prenosi Mirror.

Vidimo da je pogled devojke usmeren nadole, tačnije prema “predmetu”, što je pojedince podsetilo na način kako ljudi danas hodaju i gledaju u - ekrane mobilnih telefona.

Fredinand Georg Valdmiler, Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Prvi put, teorija o telefonu se pojavila 2017, a pojedinci su tvrdili da Valdmilerova slika zapravo prikazuje “putnika kroz vreme”.

Postoji jednostavno objašnjenje

Podsećamo, prvi poziv s mobilnog telefona obavljen je 1973, čak 113 godina nakon nastanka slike, dok je Apple prvi iPhone predstavio 2007, odnosno 147 godina kasnije.

Iako teorije o “putovanju kroz vreme” zvuče intrigantno, stručnjaci smatraju da “misterija” ima mnogo jednostavnije objašnjenje. Devojka na slici, kako kažu, drži u rukama malu knjigu ili molitvenik.

Takve knjige bile su sasvim uobičajene u periodu kada je slika nastala, navodi se.

Ipak, ljubitelji teorija zavere ukazuju na to da “predmet” izgleda “neobično kompaktno”, zbog čega rasprava traje i danas.

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