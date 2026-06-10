Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo

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Na prvi pogled deluje kao scenografija za bajku ili postapokaliptični film. Kamene kuće obrasle su gustim zelenilom, prozori jedva vire ispod bršljana, a uske staze koje su nekada vodile do domova danas izgledaju kao prolazi kroz šumu.

Ipak, ovo mesto zaista postoji.

Reč je o Houtuvanu, napuštenom ribarskom selu na kineskom ostrvu Šengšan. Nekada je tu život bio vezan za more, mreže, čamce i svakodnevicu ribarskih porodica. Danas u selu nema gužve, nema dečje graje, nema otvorenih prozora ni svetla u kućama. Umesto ljudi, prostor su zauzele biljke.

Pogledajte u galeriji nestvarne kadrove:

1/8 Vidi galeriju Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo. Foto: JOHANNES EISELE / AFP / Profimedia

I upravo zbog toga Houtuvan izgleda nestvarno.

Selo koje je ostalo bez ljudi

Houtuvan je nekada bio živahno ribarsko naselje. U njemu su živele porodice koje su generacijama zavisile od mora, a dani su se merili odlascima u ribolov, povratkom čamaca i poslovima koji prate život na ostrvu.

Međutim, vremenom je takav život postao sve teži. Ostrvo je bilo udaljeno od velikih gradova, mogućnosti za posao su se smanjivale, a mladima je budućnost sve više delovala kao nešto što se nalazi negde drugde.

Jedni su odlazili zbog škole, drugi zbog posla, treći zbog porodice. Kuće su se polako praznile, vrata su ostajala zaključana, a selo je ostajalo tiše iz godine u godinu.

Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Kada su ljudi otišli, priroda je počela da radi ono što uvek radi - da se vraća.

Kuće koje su nestale pod zelenilom

Danas se Houtuvan najviše pamti po prizoru koji ostavlja bez daha. Gotovo svaka kuća prekrivena je biljkama. Zidovi su zeleni, krovovi obrasli, a nekadašnje ulice izgledaju kao da ih je neko namerno sakrio od ostatka sveta.

Bršljan se penje preko fasada, uvlači se oko prozora i prelazi preko kamenih stepenica. Na nekim mestima teško je razlikovati gde se završava kuća, a gde počinje priroda.

Zato posetioci često kažu da selo deluje kao da nije napušteno, već uspavano. Kao da se život samo povukao, a priroda preuzela ulogu čuvara.

Od zaboravljenog mesta do turističke atrakcije

Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Godinama je Houtuvan bio samo napušteno selo na ostrvu. O njemu se nije mnogo govorilo, osim među ljudima koji su nekada tamo živeli ili koji su znali njegovu istoriju.

A onda su fotografije počele da se šire internetom.

Zeleni zidovi, prazne kuće i neobična tišina privukli su pažnju putnika iz celog sveta. Ono što je nekada bilo simbol odlaska i napuštanja pretvorilo se u prizor koji ljudi danas dolaze namerno da vide.

Turisti ne dolaze zbog luksuza, restorana ili velikih atrakcija. Dolaze zbog osećaja da stoje na mestu gde se jasno vidi koliko se sve brzo menja. Čovek napravi dom, vreme ga isprazni, a priroda ga polako prisvoji.

Mesto koje je lepo baš zato što nije savršeno

Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo Foto: JOHANNES EISELE / AFP / Profimedia

Houtuvan nema sjaj uređenih turističkih mesta. Nema savršeno obnovljene fasade, šarene izloge ni bučne šetališne zone. Njegova lepota je upravo u tome što deluje nedirnuto, tiho i pomalo tužno.

Svaka kuća izgleda kao da čuva nečiju priču. Možda o porodici koja je živela od mora. Možda o detetu koje je nekada trčalo niz stepenice. Možda o ljudima koji su mislili da će ostati zauvek, pa ipak otišli.

Zato Houtuvan nije samo lepo mesto za fotografisanje. On je podsetnik na prolaznost, na sela koja nestaju, na ljude koji odlaze za boljim životom i na prirodu koja, bez žurbe, uvek pronađe put nazad.

Priroda je ovde postala glavni stanovnik

Napušteno kinesko selo Houtuvan na ostrvu Šengšan, sa kućama koje je potpuno prekrilo zelenilo. Foto: JOHANNES EISELE / AFP / Profimedia

Danas se kroz Houtuvan ne prolazi kao kroz obično selo. Više liči na šetnju kroz sećanje. Svaki zeleni zid, svaki zarasli prozor i svaka napuštena kuća govore isto - tamo gde čovek prestane da gradi i održava, priroda nastavlja svojim tempom.

I možda je baš zato ovo mesto toliko privlačno.

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