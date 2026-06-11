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Dnevni horoskop za 11. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog četvtka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, danas osećate snažan priliv energije i spremni ste da preuzmete inicijativu na svim poljima. Na poslu se fokusirajte na zaostale obaveze jer ćete ih rešiti sa lakoćom. U emotivnim odnosima, vaša direktnost će doneti preko potrebno razjašnjenje. Pazite samo da ne budete previše nestrpljivi sa onima koji ne mogu da prate vaš tempo.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, pred vama je dan idealan za finansijsko planiranje i stabilizaciju budžeta. Moguće je da ćete dobiti zanimljivu poslovnu ponudu ili ideju kako da povećate prihode. U ljubavi žudite za sigurnošću i Mirom, pa provedite veče u krugu porodice ili sa partnerom u opuštenoj atmosferi. Nemojte ignorisati znake umora, telu je potreban odmor.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, vaša komunikativnost i šarm danas su na vrhuncu, što vas stavlja u centar pažnje gde god da se pojavite. Iskoristite ovaj dan za pregovore, sastanke ili pisanje važnih poruka. Na emotivnom planu, slobodni pripadnici znaka mogu očekivati jedno vrlo zanimljivo i duhovito poznanstvo. Ostanite hidrirani i u pokretu.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, danas vam je intuicija izuzetno naglašena, pa obavezno poslušajte onaj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Možda ćete osetiti potrebu da se malo povučete iz javnosti i posvetite svom unutrašnjem svetu ili uređenju doma. U partnerskim odnosima pokažite više razumevanja za tuđe slabosti. Prijaće vam meditacija ili lagana šetnja.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, društveni život vam danas donosi veliko zadovoljstvo i mnoštvo pozitivnih vibracija. Prijatelji će tražiti vaš savet ili društvo, a rad u timu doneće vam izuzetan uspeh na poslovnom planu. Kada je reč o ljubavi, zajednički planovi za budućnost sa partnerom konačno počinju da dobijaju jasne obrise. Širite svoj optimizam!

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Device, danas ste maksimalno fokusirani na karijeru i profesionalne ciljeve. Vaš trud i pedantnost neće proći neprimećeno od strane nadređenih, pa možete očekivati pohvale ili najavu napredovanja. Ipak, potrudite se da privatni život ne ispašta zbog posla – vaši voljeni željno iščekuju malo vaše pažnje i vremena.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vage, osećate snažnu potrebu za širenjem vidika, učenjem nečeg novog ili planiranjem nekog daljeg putovanja. Danas vam sve što je rutinsko i dosadno brzo skreće pažnju, pa tražite inspiraciju u filozofiji, umetnosti ili razgovorima sa mudrim ljudima. U ljubavi unosite osveženje i novu dinamiku koja će prijati i vama i partneru.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Škorpije, pred vama je dan duboke transformacije i rešavanja nekih skrivenih ili potisnutih pitanja. Odličan je trenutak za rešavanje zajedničkih finansija, dugova ili pitanja nasledstva. Na emotivnom planu, strasti su naglašene, a vaša harizma je magnetična. Budite iskreni prema sebi i drugima i lako ćete prebroditi svaku prepreku.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, danas su u fokusu svi vaši partnerski odnosi, kako poslovni tako i ljubavni. Ovo je idealan dan za potpisivanje ugovora, sklapanje primirja ili redefinisanje pravila u vezi. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da uđu u komunikaciju sa nekim ko živi u drugom gradu. Otvoreni razgovori donose vam olakšanje i uspeh.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, danas se posvetite organizaciji svakodnevice, zdravlju i sitnim obavezama koje već duže vreme odlažete. Uvođenje novih, zdravijih navika u ishranu ili rutinu vežbanja doneće vam brz podizanje energije. Na poslu budite praktični i ne preuzimajte sve obaveze na svoja leđa – slobodno delegirajte zadatke kolegama.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Vodolije, kreativnost, inspiracija i romantično raspoloženje obeležiće vaš dan. Ako se bavite umetnošću ili bilo kakvim kreativnim radom, danas ćete briljirati. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, flert i pregršt komplimenata. Slobodno se prepustite zabavi i dozvolite svom unutrašnjem detetu da vodi glavnu reč.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Ribe, vaša pažnja je danas usmerena na dom, porodicu i privatni biznis. Možda ćete osetiti potrebu da preuredite prostor u kome živite ili da provedete kvalitetno vreme sa najmilijima. Emocije su vam danas nešto dublje i prefinjenije, pa izbegavajte konfliktne situacije i ljude koji vam crpe energiju. Stvorite svoju oazu mira.