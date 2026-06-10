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Kada je Kvarner ove godine poneo titulu Evropske regije gastronomije, postalo je jasno da će fokus regije biti na pričama koje kroz gastronomiju, atmosferu i doživljaj čuvaju autentičnost spoja mora i planina. Upravo zato posebnu pažnju danas privlače projekti koji ne nude samo proizvod, nego emociju mesta, lokalnu priču i iskustvo.

Foto: Nikola Zoko

Jedna takva priča već godinama raste u Bregima, iznad Kvarnerskog zaliva, gde pogled puca na more, ostrva i ceo riječki akvatorijum. Na mestu dedine kuće, braća blizanci Borjan i Tino Suzić stvorili su "Suzu" - koncept koji Kvarner interpretira kroz ukuse, mirise, stare porodične priče i atmosferu kojoj se gosti uvek vraćaju.

Sve je počelo pre 25 godina kada je njihov otac Slavko, još osamdesetih godina prošlog veka, počeo da se bavi pčelarstvom. Početkom 2000-ih u porodicu stiže stari recept za medicu (liker od meda), star više od jednog veka, koji im je dala gospođa Bauer sa Sušaka. Prvih pet litara medice brzo je postalo hit među prijateljima i poznanicima, a braća Suzić su ubrzo shvatila da iza svega stoji mnogo veća priča - ona o Kvarneru, nasleđu i modernom pristupu lokalnoj tradiciji.

Danas Suza prirodno ulazi u novu fazu razvoja. Kroz osveženi vizuelni identitet i logo, brend zadržava svoju autentičnost, ali dobija savremeniji izraz koji prati atmosferu i energiju novog vremena. Suza se više razvija u smeru kvarnerskog "lifestyle" i "aperitivo" koncepta, gde su važni iskustvo, emocija i osećaj mesta.

Etikete inspirisane porodičnim albumom

Najprepoznatljiviji deo Suza kolekcije jesu upravo etikete. Inspiracija za Fiumana i Fiumanku došla je sa starih porodičnih fotografija koje su braća godinama čuvala u albumima.

- "Fiuman" je zapravo Borjanov i Tinov deda ("nonić"), šarmantni Dubrovčanin, pomorski agent i gospodin starog kova koji je govorio pet jezika i živeo riječki život punim plućima.

- "Fiumanka" je baka ("nona"), rođena u Italiji dvadesetih godina prošlog veka, poznata po eleganciji, karakteru i direktnosti.

Deo doživljaja pogledajte u galeriji

1/13 Vidi galeriju Krvarner i Braća Suzić Foto: Nikola Zoko

Upravo ta lična dimenzija daje celoj priči emociju zbog koje ljudi Suzu ne pamte samo po ukusima, nego po atmosferi koju nose sa sobom. Posebno mesto danas imaju "Torpedo gin" i "Laval", inspirisan riječkom istorijom i nasleđem Lavala Nugenta, čoveka koji je obeležio Trsatsku gradinu i otvorio prvi muzej u Hrvatskoj. Svaka etiketa nosi deo riječke i kvarnerske istorije - od pomorskih priča do industrijske baštine Rijeke i Sušaka.

Zavirite u vremeplov stare Rijeke

Dok mlađi blizanac Tino pažljivo bira sastojke i razvija nove ukuse, njegov pet minuta stariji brat Borjan poslednjih deset godina strastveno sakuplja predmete koji danas čine svojevrsni vremeplov stare Rijeke. Tako je u prizemlju dedine kuće smestio mali zavičajni muzej Kvarnera, prostor koji više podseća na filmsku scenografiju nego na klasičnu postavku.

Borjan svim posetiocima sa posebnim žarom predstavlja predmete koji pričaju priču o staroj Rijeci i Sušaku:

- Od sata riječkog časovničara Natića, starog mehaničkog sata pod staklenim zvonom koji mnoge podseća na atmosferu nekadašnjeg TV kalendara;

- Preko originalne parne mašine iz fabrike Torpedo i "Westinghouse" frižidera iz pedesetih godina;

- Pa sve do retke "Candy" mašine za pranje i sušenje veša iz 1950-ih godina.

Posebno zanimljiv deo kolekcije čine stare flaše riječkih likera, soda-flaše nekadašnjih hotela i predmeti koji svedoče o bogatoj ugostiteljskoj i industrijskoj istoriji regije.

Foto: Nikola Zoko

U godini kada se sve više govori o identitetu, baštini i gastronomiji Kvarnera kao ključnim elementima turističkog razvoja, Suza na poseban način obeležava 25 godina rada. "Kvarner Experience" je njihov celogodišnji koncept koji goste vodi u Brege na opušteno druženje uz pogled na more, ostrva i Rijeku u jednom kadru.

Sve počinje pićem dobrodošlice, domaćim pršutom, sirom i toplom, sveže pečenom pogačom, dok lagana atmosfera podseća na mediteranske "aperitivo" večeri. Nakon uvoda sledi ulazak u Riječki vremeplov - prostor u kome se kroz predmete, fotografije i lične priče otkriva identitet Kvarnera. Istorija ovde nije statična; ona se oseća kroz detalje, muziku, mirise i atmosferu prostora, sve do trenutka kada na sto stignu tanjiri inspirisani bakinom kuhinjom i ukusima koji vraćaju u detinjstvo.

Foto: Nikola Zoko

U svemu što ćete doživeti na Bregima učestvuje porodica Suzić, pa prostor i danas zadržava osećaj doma, a ne klasičnog ugostiteljskog objekta. Završetak dana pripada zalasku sunca nad Kvarnerom, dok se refleksije "signature" koktela stapaju sa pogledom na more.