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Američki par u Rimu doživeo je hladan tuš kada je za slatki predah morao da iskešira neverovatna 44 evra. Ova „paprena“ poslastica zapalila je društvene mreže i ponovo otvorila Pandorinu kutiju rasprava o beskrupuloznim turističkim zamkama koje vrebaju u samom srcu Italije.

Slatki predah tokom razgledanja Večnog grada pretvorio se u gorko iskustvo za američki par. Nikol En s Floride i njen suprug zaustavili su se 3. juna u poslastičarnici "Don Nino", smeštenoj nedaleko od čuvenog Trga Navona (Piazza Navona).

Foto: Shutterstock

Kako je kasnije opisala na Fejsbuku, zatražili su dva mala sladoleda u čašici. No, tvrdi da im je radnica odmah poslužila veće porcije i bez pitanja počela da dodaje razne ukrase. Na sladoledu su se tako našli sicilijanski kanoli, francuski makaronsi i bogat sloj šlaga, a par je, ne sluteći ništa, pretpostavio da su dodaci besplatni. Pravi šok usledio je na kasi.

"Otišli smo da platimo i račun je iznosio 44 evra za dva sladoleda. Zvučalo je kao da je rekla 14, pa nisam ni shvatila sve dok nisam ponovo pogledala račun", požalila se Nikol, nazvavši iskustvo "turističkom zamkom".

Fotografija računa koju je objavila brzo je razotkrila misteriju cene. Dve "maksi" porcije naplaćene su po 12 evra svaka. Na to su dodata 4 evra za šlag, čak 10 evra za dva kanola s pistaćima, kao i 6 evra za dva makaronsa. Cena se odnosila na sladoled za poneti, bez ikakve usluge posluživanja za stolom.

sladoled u italiji Foto: Facebook/Nicole Ann

Kao so na ranu, Nikol je dodala kako sladoled nije bio ni ukusan.

"Bio je najgori od svih koje sam probala tokom deset dana boravka u Rimu, nisam mogla ni da ga završim." Iako je ogorčena, priznala je da snosi deo odgovornosti jer nije pažljivije proverila cene i navela je da ne namerava da se žali niti da traži povraćaj novca, već samo da upozori druge putnike.

Njena objava postala je viralna, prikupivši više od hiljadu komentara i stotine deljenja, piše njuz.kom.au (news.com.au). Reakcije su bile podeljene. Mnogi su izrazili solidarnost sa parom, a javili su se i sami Italijani. "Kao Italijan koji živi u Italiji, sramota me je", napisao je jedan komentator.

Ubrzo se pokazalo da iskustvo ovog para nije izolovan slučaj. U komentarima su se javili brojni turisti sa gotovo identičnim pričama iz poslovnica lanca "Don Nino". Jedna osoba je navela da je kod Fontane di Trevi dva sladoleda platila 32 evra, dok je druga opisala kako im je osoblje takođe dodalo ukrase bez pitanja, ali su uspeli da se izbore da im se ti dodaci skinu sa računa. Jedan korisnik TikToka tvrdio je da mu se cena za istu porudžbinu udvostručila preko noći, na šta mu je rečeno da se "cene menjaju svakodnevno".

Lanac poslastičarnica, koji se promovše „autentičnim ukusom kvaliteta“, odbio je da komentariše slučaj, a nedugo nakon što je priča postala viralna, njihovi profili na Instagramu i Fejsbuku su deaktivirani. Ceo slučaj ponovo je pokrenuo raspravu o cenama i transparentnosti u turističkim centrima. Nikol je tvrdila da cenovnik "nije videla nigde", ali novinari Gardijana (Guardian) koji su posetili istu poslastičarnicu izvestili su da je cenovnik bio jasno vidljiv, sa cenom od 12 evra za tri kugle. Taj iznos je i dalje znatno viši od uobičajene cene sladoleda u Rimu.

Problem prenapumpanih cena u popularnim evropskim gradovima postao je sve izraženiji nakon pandemije. Dok udruženja za zaštitu potrošača traže jasnije istaknute cene, ugostitelji se pravdaju visokim kirijama i troškovima poslovanja u srcu turističkih zona, a na turistima ostaje da budu dvostruko oprezniji kako im slatko zadovoljstvo ne bi ostavilo gorak ukus u ustima.

(Kurir.rs/Večernji.hr)