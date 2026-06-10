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Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts rekao je Odboru Predstavničkog doma za nadzor, koji ispituje vladinu istragu o Džefriju Epstajnu, da Gejts „nikada nikoga nije viktimizovao“ i da je sastanak sa Epstajnom „bio teška greška u proceni“, navodi se u njegovim pripremljenim uvodnim rečima.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia



Gejts se u sredu suočava sa pitanjima o svom odnosu sa pokojnim finansijerom, što predstavlja jedan od najvažnijih intervjua koje je Odbor za nadzor sproveo otkako je počeo da ispituje vladino rukovođenje istragama o ozloglašenom seksualnom prestupniku.

„Nikada nisam prisustvovao niti imao bilo kakve naznake da je Epstajn bio umešan u tekuće kriminalne radnje. Nikada nisam otišao na njegovo ostrvo, njegov ranč ili njegov dom na Floridi. Nikada nikoga nisam viktimizovao“, svedočio je Gejts u svom pojavljivanju iza zatvorenih vrata, prema kopiji njegove pripremljene uvodne izjave. Gejts je rekao da je Epstajn pokušao da „razvije lični odnos“ sa njim, ali je dodao da je njegov fokus ostao na tome da iskoristi Epstina za regrutovanje novih donatora za Gejtsovu globalnu zdravstvenu inicijativu.

Foto: X/Oversight Dems



„Moja interakcija sa Epstajnom počela je sa ograničenim brojem preliminarnih sastanaka, tri u 2011. i dva u 2012. godini tokom kojih sam razgovarao o ciljevima svog rada“, rekao je Gejts, prema svojoj izjavi. „Počeli smo opsežnije razgovore 2013. i 2014. godine. Rasprave su bile fokusirane na identifikovanje potencijalnih struktura davanja, kao što su fondovi kojima upravljaju donatori, i na to kako da uključimo pojedince za koje je tvrdio da su zainteresovani za davanje značajnih doprinosa.“

Gejts je rekao da može da se „seti da je bio svestan da se Epstajn ranije suočavao sa pravnim problemima“, ali je dodao da „nije u potpunosti razumeo razmere zločina koje je počinio“, navodi se u izjavi.

Takođe je rekao odboru da je Epstin saznao „osetljive informacije o mom privatnom životu“ uključujući i to da je bio neveran u braku sa Melindom Frenč Gejts.

„Te afere nisu imale nikakve veze sa mojom interakcijom sa Epstajnom, ali su bile bolne za moju porodicu“, rekao je Gejts, prema izjavi.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

„Kao što javnost sada može da vidi, na osnovu onoga što je objavljeno u dosijeima, Epstajn je radio na tome da iskoristi informacije o mojim neverstvima pored mnogih laži koje je na to nadodao kako bi izvršio pritisak na mene da ponovo stupim u kontakt sa njim. Bio je neuspešan u tom naporu, ali to pokazuje neke od načina na koje je pokušao da iskoristi svoju interakciju sa mnom kako bi unapredio svoju agendu.“

U kratkom obraćanju novinarima na ulazu u sredu ujutru, Gejts je rekao: „Počeću sa uvodnom izjavom u sali za saslušanje. Nadam se da će moje svedočenje biti od pomoći radu, važnom radu odbora na pronalaženju pravde za žrtve.“





U izjavi ranije ove godine, Gejtsova fondacija je saopštila da nije nastavila sa realizacijom Epstajjnovog fonda i da nikada nije prebacila nikakva sredstva osramoćenom finansijeru.

„Na osnovu Epstajnovih tvrdnji da može da mobiliše značajna filantropska sredstva za globalno zdravlje i razvoj, mali broj zaposlenih u fondaciji je bio u interakciji sa Epstajnom kako bi pokušao da obezbedi ovo potencijalno finansiranje. Na kraju, fondacija nije nastavila nikakvu saradnju sa Epstinom i nikakav fond nikada nije kreiran“, rekao je portparol Gejtsove fondacije u februaru.

Do marta, Gejtsova fondacija je naložila eksternu reviziju kako bi procenila svoj prošli angažman sa Epstajn, kao i svoje smernice za proveru filantropskih partnerstava. Zvaničnici fondacije su u izjavi naveli da očekuju ažurirane informacije o toj reviziji kasnije ovog leta.