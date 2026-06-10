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Do kraja juna ove godine, astrološki tranziti, pre svega ulazak Jupitera u znak Blizanaca i moćni aspekti Plutona u Vodoliji donose izuzetne finansijske prilike za dva horoskopska znaka. Ako je verovati zvezdama, u narednim nedeljama pravi finansijski procvat i priliku za ozbiljno bogaćenje mogu da očekuju:

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dragi Blizanci, ovo je vaša sezona u svakom smislu! Sa Jupiterom, planetom sreće, bogatstva i ekspanzije koji se nalazi direktno u vašem znaku, pred vama su otvorena vrata za neverovatan finansijski uspeh. Do kraja juna, vaša urođena snalažljivost i komunikativnost donose vam poslovne ponude koje se ne odbijaju. Mogući su krupni dobici kroz inovativne projekte, potpisivanje ugovora koji menjaju karijeru ili čak kroz neočekivane izvore prihoda (poput nasledstva ili investicija). Zvezde vam savetuju da rizikujete i verujete svojim idejama u julu ulazite sa daleko debljim novčanikom!

Bikovi

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Dragi Bikovi, iako je period vaših rođendana prošao, vaša finansijska vladavina tek počinje. Mars i Uran se spajaju u vašem znaku, što donosi iznenadne, ali izuzetno profitabilne obrte. Ako ste u proteklom periodu vredno radili i sejali plodove, do kraja juna stiže naplata. Očekujte iznenadne bonuse, povišice ili povrat novca za koji ste mislili da je izgubljen. Takođe, ovo je idealan period za prodaju nekretnina ili pokretanje privatnog biznisa koji će se višestruko isplatiti. Vaš prirodni njuh za materijalnu sigurnost sada je na vrhuncu, pa ćete tačno znati gde da uložite svaki evro kako bi se duplirao.