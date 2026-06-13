Slušaj vest

Belgijanac Loik de Mari, kome je pre dve godine dijagnostikovana psihopatija, javno je govorio o svom stanju, odnosu prema emocijama i načinu na koji manipulatori najčešće deluju na druge ljude. U razgovoru za emisiju „Minutes With“ ispričao je da je njegova porodica još u detinjstvu primetila da se razlikuje od vršnjaka.

Kako je naveo, jedan događaj posebno je uznemirio njegovu majku. Njegova mlađa sestra se davila u bazenu, a on joj nije pomogao jer nije želeo da pokvasi odeću.

- To je bio prvi put da je moja mama shvatila da sam drugačiji - rekao je Loik.

Foto: Youtube printscreen

„Za psihopatu čovek i kamen mogu da imaju istu težinu“

Loik je u razgovoru objasnio da osobe sa psihopatijom, prema njegovom iskustvu, ne grade emocionalne veze na način na koji to čini većina ljudi. Zbog toga, kako tvrdi, drugi ljudi za njih često nemaju istu emocionalnu vrednost.

- Ako uzmete kamen ili čoveka, za psihopatu je to praktično ista stvar - rekao je.

Govoreći o detinjstvu, prisetio se i da su ga pojedini ljudi zbog hladnih reakcija nazivali „prokletim demonom“. On tvrdi da tada nije razumeo zašto njegova ponašanja izazivaju tako snažne reakcije okoline.

Dve vrste manipulatora: jedni zastrašuju, drugi osvajaju šarmom

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora u kom je Loik govorio o manipulatorima. Prema njegovim rečima, postoje dve vrste ljudi koji manipulišu drugima.

Prvi tip je otvoreno agresivan, neprijatan i napadan. Takve osobe, kako objašnjava, lakše je prepoznati jer svojim ponašanjem odmah bude oprez.

Drugi tip je mnogo suptilniji - deluje prijatno, nasmejano, dopadljivo i empatično. Upravo zato, smatra Loik, takvi manipulatori mogu da budu opasniji, jer okolina često ne primeti na vreme šta se zapravo dešava.

Foto: Youtube printscreen

- Tako sam u prošlosti bio veoma šarmantan, sa velikim osmehom, naizgled vrlo empatičan i izrazito manipulativan - objasnio je.

Kako kaže, spolja je delovao kao osoba kojoj se lako veruje, dok je istovremeno koristio tu sliku da utiče na druge ljude.

„Psihopate osećaju drugačije, ali nije tačno da ne osećaju ništa“

Loik je govorio i o čestom uverenju da osobe sa psihopatijom nemaju nikakve emocije. Prema njegovim rečima, takva predstava nije potpuno tačna.

- Nemojte pretpostavljati da psihopate ne osećaju ništa. To nije istina, samo je drugačije - rekao je.

On tvrdi da ne doživljava ljubav, strah ili stres onako kako ih većina ljudi razume, ali da ipak ima određene unutrašnje reakcije koje opisuje kao „proto-emocije“. Za sebe kaže da se uglavnom oseća pozitivno i da retko doživljava emocionalne padove na način koji je drugima poznat.

Govoreći o narcizmu, izneo je i stav da su svi psihopati narcisoidni, ali da nisu svi narcisi psihopate. Kako smatra, narcise je često lakše manipulisati jer im je potrebno divljenje i potvrda okoline.

Danas tvrdi da ne želi da povređuje ljude

Foto: Youtube printscreen

Iako otvoreno govori o tome da je ranije bio manipulativan, Loik danas tvrdi da se trudi da živi drugačije. Kaže da sebe smatra dobrom osobom jer pokušava da bude iskren i da ne nanosi štetu drugima.

- Mislim da sam dobra osoba jer sam iskren i činim dobre stvari, a da pritom nikoga ne povređujem - rekao je.

Video: Manipulacija i osveta kod roditelja