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Dnevni horoskop za 12. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poseban izazov biće poslovna saradnja sa stranim firmama, jer se tu mogu pojaviti problemi. Pripremite rezervni plan. Neki zajednički problem može biti povod za nesuglasice s partnerom, i to zbog finansija. Rešite to zajedno. Veća fizička aktivnost vam prija.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Oprezno upravljajte novcem, jer su mogući zastoji u isplatama. Ne ulazite u finansijske rizike i nove investicije. Moguće su nesuglasice s partnerom. Previše vremena provodite odvojeno, sprečite dalje otuđenje. Osetljivost grla, ne uzimajte hladna i gazirana pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poštujte prioritetne radne zadatke i izbegavajte rizične poslovne poteze. Postojeći aspekti planeta mogu uzrokovati ozbiljan previd. Moguća je ljubavna dilema, jer vam se u isti mah dopadaju dve osobe. Poslušajte glas srca. Budite oprezniji u saobraćaju, moguće su povrede.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu može se odraziti negativno na vaše raspoloženje i radni elan. Potrudite se da ostanete po strani. Početak nove ljubavne veze sa osobom u znaku Jarca ili Škorpije. Uzbudljivo veče. Moguće uganuće zgloba, budite pažljiviji u hodu.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period vam može doneti neočekivani splet okolnosti, posebno ako se bavite uslužnim delatnostima ili prosvetom. Pripremite rezervni plan. Početak tajne veze sa osobom koja vas neodoljivo privlači može se pretvoriti u nešto mnogo više. Iritacija oka.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti neočekivane vesti koje mogu biti uzrok odlaganja rada na nekom projektu. Oprez s novcem. Planetarni aspekt u vašem polju emotivnih odnosa može vam doneti konfliktne situacije s partnerom. Posetite stomatologa.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poseban uspeh očekuje Vage koje se bave privatnim biznisom ili rade u oblasti uslužnih delatnosti. Mogući su neočekivani izdaci. Početak veoma burne i strasne ljubavne veze je pred vama. Veče prepuno uzbuđenja. Odlično se osećate, pozitivni ste, zadovoljni.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Precizno izlažite svoje stavove i mišljenja na poslu, jer se vrlo lako može desiti da ne budete shvaćeni. Ne ulazite u finansijske rizike. Zajednički izlasci među prijatelje unaprediće kvalitet vaše veze s partnerom. Uvek reagujete na promene vremena.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi potrebu da ponovo osmislite plan radnih aktivnosti za narednu nedelju. Oprezno upravljajte novcem. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom. Danas bolje ne započinjite teške teme, ostavite ih za kasnije. Već duže vreme vas muči neraspoloženje, koje je danas vrlo izraženo.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Držite se podalje od manipulativnih saradnika, jer bi vas poslovanje koje nije sasvim legalno moglo dovesti u problematičnu situaciju. Dopada vam se osoba koju poznajete preko posla. Početak ljubavne veze. Budite otvoreni u komunikaciji, ali i realni. Problemi s varenjem.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko se ne budete pridržavali plana, vrlo lako može doći do kašnjenja. Moguće su nesuglasice s nadređenima. Uživate podršku planeta za prvi korak u osvajanju osobe koja vam se dopada. Unosite više tečnosti, dehidrirali ste!

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Neke vesti mogu izazvati potpuni preokret u ranije zacrtanim planovima. Pripremite rezervni plan. Nesuglasice s partnerom mogu biti u vezi s ranije dogovorenim zajedničkim planom. Neophodan je kompromis. Ovo vreme vam je opet donelo alergijske reakcije.