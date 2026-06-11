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Žena, imenovana samo kao Mišel, nestala je iz svog porodičnog doma u Nemačkoj u septembru 2015. godine, kada je imala 22 godine. Ona je bila u kontaktu sa lovcem na modele po imenu Danijel Sijad za koga se veruje da je imao veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom i trgovcem ljudima Džefrijem Epstajnom.

Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi, screenshot X/Telegraph

Mišel je navodno boravila u Dubaiju i drugim međunarodnim mestima, piše Der Špigel. Sijad je trenutno pod istragom u Francuskoj zbog sumnje da je pomagao Epstajnu u trgovini ljudima i zlostavljanju žena. Sijad poriče bilo kakvu krivicu. On se pominje nekoliko puta u Epstajnovim dosijeima, a imejlovi pokazuju da je ovaj lovac na talente slao finansijeru fotografije žena. Skaut mu je takođe slao njihove telesne mere, hvaleći izgled nekih od modela.

Sijad je navodno poslao Epstajnu slike Mišel i kasnije napisao: „Svideće ti se“, navode izvori.

Uprkos tome, nema konkretnih dokaza da se Mišel ikada srela sa Epstajnom. Der Špigel se obratio dvema bivšim Epstajnovim asistentkinjama za komentar. Obe su izjavile da nikada nisu videle Mišel.

Daniel Sijad Foto: US Department of Justice

Njena neutešna majka je rekla: „Mislim da više nije živa. Nešto joj je urađeno.“

Ovo dolazi u trenutku kada je jedna bivša manekenka tvrdila da je Epstajn primorao mladu ženu na seksualni odnos sa Endruom Mauntbaten-Vindzorom, ostavljajući je „traumatizovanom“. Ona tvrdi da je njena prijateljica putovala sa ovim monstrumom kada ju je on 2003. godine ugurao u sobu sa tadašnjim princom.

Liza Filips je izjavila da se ovo odigralo u njegovoj vili na Aper Ist Sajdu, gde je Epstajn primorao ženu na seks sa Endruom. Ona je za emisiju Njuznajt rekla: „Bivši princ Endru je bio tamo i (Epstajn) ju je naterao, primorao je na seks sa tim čovekom. Nije htela, svađala se sa njim. Rekla je da ju je naterao. Ušla je u sobu na nekoliko minuta. On ju je odbacio i izašao. Bila je traumatizovana celom situacijom. Otišla je plačući i odmah me pozvala. Bila je uplašena i nije mogla da razume zašto ju je naterao da to uradi. Liza je rekla da se suprotstavila Epstajnu, a on joj je odgovorio da „voli da ima kompromitujuće dokaze o ljudima“.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Endru uporno poriče bilo kakvu krivicu.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma trenutno istražuje veze sa dečijim seksualnim prestupnikom Epstajnom. Bil Gejts im je juče priznao da je Epstajn znao bolne detalje o njegovom privatnom životu i da je pokušao da ih iskoristi protiv njega nakon što je milijarder prekinuo kontakt.

Milijarder i osnivač Majkrosofta rekao je Kongresu da je Epstajn saznao da je bio neveran tokom braka sa Melindom Gejts.

Bil Gejts Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

„Saznao sam da je Epstajn došao do osetljivih informacija o mom privatnom životu, uključujući činjenicu da sam bio neveran u braku“, naveo je Gejts u svojoj pripremljenoj izjavi. „Te afere nisu imale nikakve veze sa mojim kontaktima sa Epstajnom, ali su bile bolne za moju porodicu.“

Gejts je negirao bilo kakvu krivicu i rekao da nikada nije prisustvovao niti imao bilo kakve naznake da se Epstajn bavio „tekućim kriminalnim aktivnostima“.

(Kurir.rs/TheSun)