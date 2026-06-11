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Dejvid Glašin je čovek čija životna priča podseća na moderan holivudski film, a u javnosti je ostao upamćen kao „stvarni Robinson Kruso”. On je bivši australijski milioner i uspešni biznismen koji je doživeo potpuni krah, a potom odlučio da civilizaciju, luksuz i tehnologiju zameni potpunom izolacijom na pustom ostrvu.

Život pre ostrva: Milioner sa Vol Strita

Pre nego što je postao pustenjak, Dejvid Glašin je živeo životom vrhunske visoke klase u Sidneju. Bio je uspešan biznismen, predsednik kompanije koja se bavila iskopavanjem zlata u Papui Novoj Gvineji i uspešan trgovac nekretninama. Njegovo bogatstvo se u to vreme procenjivalo na oko 28 miliona dolara. Živeo je u luksuznoj kući, kretao se u krugovima elite, imao ženu i decu, i uživao u svemu što novac može da kupi.

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Foto: Printscreen/Youtube

Veliki krah: Preko noći bez ičega


Sve se promenilo u oktobru 1987. godine, tokom čuvenog globalnog berzanskog kraha poznatog kao „Crni ponedeljak”. Indeks berze je strmoglavo pao, a sa njim i čitavo Dejvidovo poslovno carstvo. Preko noći, izgubio je većinu svog bogatstva.

Finansijski slom povukao je sa sobom i privatan život, brak mu se raspao pod pritiskom dugova i stresa, banke su mu oduzele imovinu, a on je upao u duboku životnu krizu. Pokušavao je nekoliko godina da se vrati u biznis i pokrene nove poslove, ali je ubrzo shvatio da je sistem surov i da više ne želi da bude deo „trke pacova” (rat race).

Glavni razlozi za Dejvidov radikalan potez bili su razočaranje u moderan način života, potraga za mirom i želja za potpunim resetom.

Nakon što je osetio i vrhunac bogatstva i dno siromaštva, Dejvid je shvatio da ga novac i stalna jurnjava za materijalnim stvarima zapravo nikada nisu činili istinski srećnim. Želeo je da pobegne od računa, poreza, banaka i stresa modernog društva.

Tražio je mesto gde su jedine brige pronalaženje hrane i vode, a ne stanje na bankovnom računu. Želeo je jednostavan, ogoljen život u skladu sa prirodom.

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Foto: printscreen YT

 Godine 1993. upoznao je jednu devojku koja mu je ispričala za malo, nenaseljeno ostrvo na severoistoku Australije. Otišao je tamo na kratak odmor i momentalno se zaljubio u to mesto. Godine 1997. spakovao je jedan kofer sa nekoliko komada odeće, tri košulje, parom kratkih pantalona, baterijskom lampom, nekoliko knjiga i četkicom za zube, i zvanično se preselio.

Život na pustom ostrvu

Dejvid se naselio na Ostrvu Obnove (Restoration Island), koje se nalazi u blizini poluostrva Kejp Jork na severu Kvinslenda. Tamo je proveo više od 25 godina.

Živeo je u improvizovanoj kolibi na plaži koju je sam napravio. Sam je hvatao ribu, krabe, sakupljao kokosove orahe i uzgajao sopstveno povrće. Instalirao je par solarnih panela kako bi imao struju za internet (preko satelita) i mali frižider, što mu je omogućavalo da prati vesti i povremeno komunicira sa spoljnim svetom.

Najveći deo vremena jedino društvo pravio mu je njegov verni pas Kvazi (Quasi), a nakon njegove smrti drugi pas Zeta. Povremeno su ga posećivali prolaznici na jahtama, kajakaši ili naučnici, koje je uvek rado ugošćavao i nudio im domaće pivo koje je sam pravio.

Kako bi se našalio sa svojom samoćom, ali i zbog nedostatka ženskog društva, Dejvid je na plaži držao dve plastične lutke iz butika koje je oblačio i sa kojima je „razgovarao”.

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Foto: YouTube/Printscreen

Kraj ostrvske ere

Iako je želeo da na ostrvu ostane do kraja života, priroda i godine su imale drugačiji plan. Kako je stario, zdravlje mu je slabilo, a život u divljini bez medicinske nege postajao je sve opasniji. Pored toga, australijske vlasti su godinama pokušavale da ga isele jer je tehnički bio „bespravni naseljenik” na državnom zemljištu.

David Glasheen
David Glasheen Foto: Brian Cassey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konačno, 2022. godine, u svojoj 79. godini, Dejvid je iz zdravstvenih razloga morao da napusti svoje rajsko ostrvo i vrati se na kopno kako bi bio bliže lekarima i bolnicama. Nakon što je u julu 2022. godine zbog narušenog zdravlja morao da napusti svoje voljeno Ostrvo Obnove i pređe u bolnicu u Kernsu (Cairns), poslednje dve godine života proveo je na kopnu, u civilizaciji od koje je decenijama bežao. Ipak, njegova želja je bila da mu pepeo bude prosut na ostrvu koje mu je pružilo slobodu, što je porodica kasnije i ispunila.

Dejvid Glašin je iza sebe ostavio knjigu pod nazivom „The Millionaire Castaway” (Milioner brodolomnik), u kojoj je poručio modernom čoveku da najveći luksuz nije u novcu, već u slobodi i vremenu koje imamo za sebe.

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