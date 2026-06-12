Slušaj vest

Retrogradni Merkurvaži za jedan od najpoznatijih astroloških perioda, pre svega zato što ga mnogi povezuju sa kašnjenjima, nesporazumima, vraćanjem starih tema i problemima u komunikaciji. Iako ga ne treba doživljavati kao katastrofu, astrolozi savetuju da u tom periodu ipak budemo oprezniji sa odlukama, dogovorima i obećanjima.

Kraj juna 2026. donosi upravo takvu energiju. Merkur će, prema astrološkim tumačenjima, otvoriti teme koje su dugo gurane pod tepih, naročito u odnosima, porodičnim razgovorima i planovima koji još nisu završeni. Posebno će ga osetiti Rak i Lav, dva znaka koja će se u ovom periodu suočiti sa različitim izazovima.

retrogradni merkur Foto: Profimedia, Shutterstock

Dok će Rakovi više biti okrenuti emocijama, porodici i prošlosti, Lavovi bi mogli da osete zastoje u planovima, komunikaciji i javnom nastupu.

Rakovi se vraćaju na stare emocije

Rakovi će ovaj retrogradni Merkur doživeti lično i emotivno. Kod njih se najviše aktiviraju porodične teme, odnosi iz prošlosti i pitanja koja se tiču unutrašnje sigurnosti.

Mogući su razgovori koje su dugo odlagali, povratak osoba sa kojima nisu završili priču ili situacije koje ih vraćaju na stare odluke. Ono što su mislili da je prevaziđeno sada može ponovo da ispliva, ali ne nužno da bi ih poremetilo, već da bi konačno sagledali šta im zaista smeta.

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi bi u ovom periodu trebalo da izbegavaju impulsivne reakcije. Sve što ih pogodi emotivno ne mora odmah da dobije odgovor. Mnogo je bolje da zastanu, razmisle i ne donose zaključke dok su pod utiskom.

Ovo je vreme kada mogu da raščiste odnose, ali samo ako ne dozvole da ih povrede iz prošlosti vode kroz sadašnjost.

Lavovi treba da uspore

Lavovi će retrogradni Merkur najviše osetiti kroz planove, dogovore i komunikaciju. Moguće su odložene obaveze, nesporazumi sa saradnicima, pogrešno protumačene poruke ili problemi sa organizacijom.

Za znak koji voli da ima kontrolu i jasno postavljen pravac, ovakav period može biti prilično naporan. Lavovi bi mogli da imaju utisak da ih nešto stalno usporava, iako su već spremni da krenu napred.

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ipak, upravo u tome je poenta ovog perioda. Retrogradni Merkur ih podseća da nije svaki zastoj loš. Neke planove treba proveriti još jednom, neke dogovore precizirati, a neke odluke odložiti dok se situacija ne razbistri.

Lavovima se savetuje da ne reaguju burno ako stvari ne idu brzinom koju su zamislili. Strpljenje će im sada biti najveći saveznik.

Stari problemi traže novo rešenje

Retrogradni Merkur najčešće ne donosi potpuno nove probleme, već vraća one koji su ostali nedovršeni. Zbog toga mnogi u ovom periodu imaju osećaj da se prošlost ponavlja.

To može biti stara poruka, bivša ljubav, porodična rasprava, zaboravljen dogovor ili plan koji je nekada odložen. Iako sve to može delovati naporno, astrološki gledano, ovo je period koji traži reviziju, a ne paniku.

Najvažnije je ne donositi velike odluke na brzinu. Ako je moguće, važne ugovore, kupovine, selidbe i ozbiljne razgovore treba pažljivo proveriti. Ako nešto mora da se završi baš tada, dobro je sve pročitati dva puta i ne oslanjati se samo na usmene dogovore.

Šta bi trebalo izbegavati tokom retrogradnog Merkura

Foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom ovog perioda posebno treba paziti na komunikaciju. Poruke mogu biti pogrešno shvaćene, ton može zvučati oštrije nego što je namera bila, a sitnice lako mogu prerasti u raspravu.

Zato je bolje birati jednostavne rečenice, ne pretpostavljati šta je druga osoba mislila i ne odgovarati u afektu. Ovo se naročito odnosi na Rakove, koji mogu reagovati iz emocije, i Lavove, koji mogu osetiti da im neko narušava autoritet.

Dobro je napraviti rezervne planove, čuvati važne podatke, proveravati termine i ne ostavljati sve za poslednji trenutak. Retrogradni Merkur ne mora da donese haos, ali traži više pažnje nego inače.

Period za završavanje, ne za forsiranje

Iako ga mnogi doživljavaju negativno, retrogradni Merkur može biti koristan ako se iskoristi za sređivanje onoga što je već započeto. To je vreme za vraćanje na stare projekte, popravljanje grešaka, razjašnjavanje odnosa i zatvaranje krugova.

Rakovi bi mogli da razumeju šta im je zaista potrebno da bi se osećali mirnije, dok Lavovi mogu shvatiti koji planovi imaju čvrstu osnovu, a koji su nastali iz potrebe da se što pre napravi rezultat.

Video: Pozitivne i negativne strane horoskopskih znakova