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Jedna debata na Reditu je pokrenula pitanje da li je najbolje čuvati šolje okrenute nadole ili nagore? A ispravan odgovor je jednostavan i verovatno zavisi od vaših svakodnevnih navika i vašeg okruženja.

Čuvanje šolja uspravno

Za ovakav način čuvanja šolja imamo jednostavno objašnjenje. Kada se čuvaju naopačke, šolje mogu da zadrže toplotu i vlagu, posebno ako živite u vlažnom okruženju ili zaboravite da potpuno osušite šolje pre nego što ih čuvate.

Unutar zatvorenih ormarića, trebalo bi da se čuvaju uspravno kako bi vlaga mogla da izađe napolje.

Argument za ovakvo skladištenje šolja može da bude i pitanje higijene. Zavisi koliko često i efikasno čistite svoje ormariće, pa neki ljudi ne žele da čiste šolje dođu u kontakt sa površinama ormarića.

Kako skladištite čaše i šolje Foto: Alma Tross / Alamy / Profimedia

Skladištenje šolja naopačke

Skladištenje šolja naopačke može sprečiti nakupljanje prašine unutra, posebno ako nemate zatvorene ormariće.

Oni koji imaju espreso aparat za kafu, čuvaju šolje naopačke, jer ih tako zagrejani vazduh iz aparata zagreva polako.

Od toga kako ćete čuvati šolje i čaše zavisi i ako imate manju decu.

Šolje i čaše koje su uže na dnu, stabilnije su kada se čuvaju naopačke i manje su sklone prevrtanju kada ih tražite.

Istina je da ne postoji tačan odgovor i da sve zavisi od situacije sa skladištenjem u vašoj kuhinji. Ako imate otvorene police, možda je najbolje da šolje skladištite okrenute nadole kako prašina ne bi završila u vašoj sledećoj šoljici kafe.

Unutar zatvorenih ormarića je druga priča. Iako ne postoji 100% ispravan način za skladištenje šolja u oba smera, držanje uspravno može pomoći u sprečavanju nakupljanja vlage, posebno ako ne obraćate uvek pažnju na to da li su potpuno suve ili ih stalno koristite.

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