da li vi znate

da li vi znate

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Danas se kafa sprema za nekoliko sekundi, pritiskom na dugme ili otvaranjem kesice. Nekada je, međutim, početak dana imao potpuno drugačiji ritam. Pre nego što bi voda provrela u džezvi, iz kuhinje se čulo okretanje ručice starog mlina za kafu.

starinski mlin za kafu Foto: Aleksandar Dishkov / Alamy / Profimedia

Ručni mlin za kafu bio je jedan od onih predmeta koji se nisu posebno isticali, ali bez njega mnoge kuće nisu mogle da zamisle jutro. Stajao je na polici, u kredencu ili pored šporeta, spreman da samelje zrna kafe za prvu jutarnju šoljicu.

U gornji deo sipala su se zrna, ručica se vrtela, a u maloj fiokici skupljala se sveže mlevena kafa. Taj miris se, kažu oni koji ga pamte, širio kućom i pre nego što bi kafa bila skuvana.

„Mi smo ga imali kod bake, niko nije smeo da ga baci“, jedan je od komentara koji se često može čuti kada se na društvenim mrežama pojavi fotografija ovakvog predmeta. Drugi se prisećaju da su kao deca voleli da okreću ručicu, iako im je brzo postajalo naporno.

Mlađima danas ovaj predmet često deluje kao ukras, kutijica za sitnice ili deo starog nameštaja. Zbog metalne ručice i male fioke mnogi ne bi odmah pogodili da je reč o spravi za mlevenje kafe.

Ipak, starije generacije ga prepoznaju iz prve. Za njih to nije samo kuhinjski alat, već uspomena na vreme kada se kafa nije pila usput, već se kuvala polako, u džezvi, i služila uz razgovor. Komšinica bi svratila „na kratko“, a ostala sat vremena. Uz kafu su se prepričavale novosti, gledale serije, čekale vesti i dogovarali poslovi.

Ručni mlin danas više nije neophodan, ali ga mnogi i dalje čuvaju. Neko kao uspomenu na bakinu kuhinju, neko kao retro dekoraciju, a neko ga još povremeno koristi jer tvrdi da kafa samlevena na taj način ima poseban miris.

„Ko nije mleo kafu ovako, ne zna šta je pravo jutro“, glasi jedan od nostalgičnih komentara koji najbolje opisuje zašto ovaj predmet i dalje izaziva pažnju.

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