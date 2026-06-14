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Čudo od deteta, Loren Simons, uspeo je da privuče pažnju svetske javnosti nakon što je osnovno obrazovanje završio sa samo šest godina. Već kao devetogodišnjak upisao je fakultet u Belgiji, da bi sa 11 godina stekao prvu diplomu, dok je 2025. godine uspešno doktorirao iz oblasti kvantne fizike na Univerzitetu u Antverpenu.

Svet je ostao zatečen njegovim vanserijskim intelektom, a svojevremeno je odjeknula vest o njegovim planovima za sticanje doktorske titule. Otac ovog mladog genijalca, Aleksandar Simons, rekao je da će njegov sin započeti doktorske studije u sferi prirodnih nauka na uglednom nemačkom Institutu "Maks Plank” što se i dogodilo, a ubrzo potom posvetio se i doktoratu iz medicine usmeren na veštačku inteligenciju, oblast koja nije povezana sa fizikom. Mladi Loren je već ostvario saradnju sa stručnjacima iz ove ustanove, radeći na projektima lasera koji imaju sposobnost da kroz uzorke krvi prepoznaju prisustvo kancera.

Pogledajte u galeriji fotografije Lorena Simonsa:

1/10 Vidi galeriju Loren Simons - sa 11 godina završio fakultet, doktorirao sa 15 godina Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia, KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia, Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

"Verovatno sam najmlađa osoba na svetu koja je stekla doktorat", rekao je Simons za belgijske medije dodajući da sanja o stvaranju "nadljudi" radeći na tehnološkim sredstvima koja bi pomogla ljudskom telu da produži život.

Kako je njegov otac svojevremeno isticao, program u laboratoriji obuhvatiao je preplitanje hemije, medicine i fizike, a interesantno je i to da je ovaj dečak boravio i u poseti Hrvatskoj koja je bila realizovana pod pokroviteljstvom Udruženja "Nikola Tesla Network".

Trka za svetski rekord

Podsetimo, belgijski vunderkind bio je nadomak istorijskog uspeha i titule najmlađeg akademca na planeti, ali su te ambicije privremeno zaustavljene 2020. godine. Usled nesuglasica oko termina diplomiranja, on je prekinuo školovanje na Tehnološkom univerzitetu u Ajndhovenu. Svetski mediji, predvođeni Rojtersom, izveštavali su o dečaku koji je pre navršene desete godine trebalo da apsolvira elektrotehniku, što bi bio presedan na globalnom nivou. Ipak, uprava fakulteta u Holandiji predočila je porodici Simons da taj tempo više nije ostvariv zbog obimnog broja preostalih polaganja pre Lorenovog rođendana, koji pada 26. decembra.

Loren Simons - sa 11 godina završio fakultet, doktorirao sa 15 godina Foto: Printscreen Instagram/DER SPIEGEL

"Loren je izuzetno nadaren dečak, koji ide kroz svoje studije neviđenim tempom", saopštili su tada predstavnici te visokoškolske ustanove.

Fakultet je ponudio alternativni, nešto sporiji model prema kojem bi Loren završio studije sredinom 2020. godine, ali roditelji nisu pristali na te uslove, pa su doneli odluku o momentalnom ispisu iz Ajndhovena.

"Veoma je neobično da je sve ovo došlo tačno u vreme kad smo dovršavali planove za Lorenov doktorat na drugom univerzitetu", prokomentarisao je tom prilikom dečakov otac.

Prema zvaničnim podacima iz Ginisove knjige rekorda, titulu najmlađeg diplomca na svetu i dalje drži Amerikanac Majkl Karnej, koji je visoko obrazovanje stekao u junu 1994. godine, kada je imao deset godina i četiri meseca.

Inspiracija u Nikoli Tesli

Mladi Loren inspiraciju za svoj rad pronalazi u delu Nikole Tesle, te ističe da mu je krajnji cilj rad na kreiranju veštačkih organa i stvaranje kompletnog anatomskog modela u sopstvenom naučnom prostoru. Njegovi roditelji, Lidija i Aleksandar Simons, priznali su da u početku nisu ozbiljno shvatali reči Lorenovih babe i dede o detetovoj natprosečnoj inteligenciji, ali da su ubrzo dobili potvrdu i od njegovih prvih pedagoga.

Loren Simons - sa 11 godina završio fakultet, doktorirao sa 15 godina Foto: YouTube/Printscreen

"Primetili su nešto veoma posebno u vezi Lorena", izjavila je majka Lidija, dok je otac Aleksandar dodao:

"Rekli su nam da je on kao sunđer. Upijanje informacija nije problem za Lorena. Mislim da će fokus biti na istraživanju i primeni znanja u otkrivanju novih stvari. Ne želimo da postane previše ozbiljan. On radi šta god poželi. Moramo pronaći ravnotežu između njegovih talenata i njegovog detinjstva".

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