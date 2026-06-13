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Pred nama je astrološki veoma zanimljiv vikend. U subotu, 13. juna, Venera ulazi u znak Lava, donoseći više strasti, samopouzdanja i želje da budemo primećeni, dok u nedelju, 14. juna, mlad Mesec u Blizancima otvara vrata novim idejama, razgovorima i odlukama. Ovaj spoj energije podstiče promene u ljubavi, komunikaciji i ličnim planovima.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Vikend vam donosi nalet energije i želju da se zabavite. Moguće je iznenadno poznanstvo ili obnova kontakta sa osobom koju dugo niste videli. Nedelja je idealna za donošenje odluke koju već neko vreme odlažete. Ne dozvolite impulsivnosti da vas odvede u nepotrebne rasprave.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posvetićete više pažnje porodici i domu. Vikend horoskop donosi priliku da rešite nesporazum koji vas već neko vreme opterećuje. U ljubavi vas očekuje više nežnosti nego što ste navikli, a slobodni Bikovi mogli bi da dobiju zanimljivu poruku.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Ovo je vaš vikend. Mladi Mesec u vašem znaku donosi novu energiju, inspiraciju i mogućnost da pokrenete nešto što vam je važno. Bićete u centru pažnje, a mnogi će poželeti da čuju vaše mišljenje. Idealno vreme za kratka putovanja i druženja.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Emocije će biti naglašene, ali na pozitivan način. Osetićete potrebu da se okružite ljudima kojima verujete. Finansijska situacija mogla bi da se popravi kroz neočekivanu priliku ili koristan savet. Vikend donosi osećaj sigurnosti i mira.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Ulazak Venere u vaš znak stavlja vas u prvi plan. Harizma i šarm biće na vrhuncu, pa ćete lako privlačiti pažnju gde god da se pojavite. Ljubavni život dobija novu dinamiku, a slobodni Lavovi imaju priliku za veoma zanimljiv susret.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Ovo je vikend za predah i reorganizaciju planova. Moguće je da ćete shvatiti da vam je potreban odmor više nego što ste mislili. U nedelju dolazi važna ideja vezana za posao ili buduće ciljeve. Slušajte intuiciju.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Prijatelji i društveni život dolaze u prvi plan. Neko bi mogao da vam predloži plan koji će vam potpuno promeniti raspoloženje. U ljubavi se otvara prostor za iskrene razgovore, a zauzeti pripadnici znaka uspeće da reše dilemu koja ih muči.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Karijera i ambicije biće glavna tema ovog vikenda. Moguće je da ćete dobiti priznanje ili potvrdu da ste na dobrom putu. U ljubavi vas očekuje intenzivna energija, ali pazite da ne pokušavate da kontrolišete situacije koje ne zavise od vas.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Poželećete promenu okruženja. Ako ste u mogućnosti, otputujte makar na jedan dan. Novi ljudi i novi razgovori mogli bi da vam otvore zanimljive perspektive. Ljubav dolazi kroz spontana dešavanja i neočekivane susrete.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Finansije i budući planovi privlačiće vašu pažnju. Neki Jarčevi će dobiti korisnu informaciju koja može da im pomogne u narednom periodu. Emotivni odnosi postaju dublji i iskreniji, a vikend je odličan za razgovore o budućnosti.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Partnerstva i odnosi sa bliskim ljudima dolaze u fokus. Ukoliko postoji problem koji dugo gurate pod tepih, sada je vreme da ga rešite. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Pred vama je vikend u kojem ćete želeti da usporite tempo i posvetite se sebi. Kreativnost će biti pojačana, a mnoge Ribe pronaći će inspiraciju u sitnicama. Ljubav donosi lepe trenutke, posebno onima koji su spremni da otvoreno pokažu emocije.

Astro savet vikenda: Ulazak Venere u Lava donosi više samopouzdanja i potrebe za ljubavlju, dok mladi Mesec u Blizancima podstiče nove početke i važne razgovore. Ovo je idealan vikend da kažete ono što dugo mislite, napravite prvi korak ili započnete nešto novo.

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