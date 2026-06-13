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Prve dane nakon stupanja u brak većina mladenaca provodi u pregledanju darova i koverata sa novčanim prilozima, što je običaj u kome supružnici naročito uživaju. Ipak, jedna neobična čestitka priredila je tek venčanom paru nesvakidašnje iznenađenje. Keri En je još 2000. godine od svoje venčane kume dobila tajnovit paket sa specifičnim uputstvom.

"Ne otvarati do 29. jula 2025. godine", stajalo je na omotu, a mlada žena je čvrsto odlučila da ispoštuje amanet svoje najbliže prijateljice.

Nakon 25 godina

Ova misteriozna kutija postala je sastavni deo njene svakodnevice i verni pratilac tokom brojnih životnih promena i putovanja. Zbog profesionalnog vojnog angažmana njenog muža, paket je proputovao relacije od Sjedinjenih Američkih Država, preko evropskih zemalja, pa sve do Karipskih ostrva.

"Putovala je gotovo isto koliko i mi", evocira uspomene Keri.

Uprkos čestim iskušenjima da prekrši pravilo i sazna šta se krije unutra, uspešno se kontrolisala, ističući da je želela da ostane dosledna i ispoštuje zamisao svoje kume jer je predosetila da je reč o nečemu neprocenjivom.

Otvaranje pred višemilionskom publikom

Kada je kucnuo čas za proslavu srebrne svadbe, odnosno 25 godina bračnog života, na insistiranje dece i podsećanje ćerke, doneta je odluka da se kutija konačno otvori. Keri je čitav proces zabeležila i plasirala na društvenoj mreži TikTok, a video-snimak je u rekordnom roku postao globalni hit.

"Bila sam užasno nervozna, ali kada su ljudi počeli da ostavljaju komentare i podršku, shvatila sam koliko ova priča ima snagu," istakla je Keri.

Neprocenjivo bogatstvo

Suprotno očekivanjima da se unutra nalaze šaljivi rekviziti ili sitnice, sadržaj su činile čestitke i rukom pisana pisma najdražih osoba.

"U početku sam mislila da su sve od moje kume, ali onda sam prepoznala rukopis prijatelja, rođaka, a na kraju i pismo moje sestre," kazala je emotivno žena.

Poklon za venčanje od kume otvorila posle 25 godina Foto: TikTok

Najveći emotivni šok usledio je kada je prepoznala rukopis svoje majke, koja je preminula pre osam godina. Keri je navela da ju je taj trenutak potpuno slomio, ali i ispunio toplinom, pružajući joj osećaj da je majka u tom svečanom trenutku ponovo pored nje.

Rađanje novog običaja

Pronađeni zapisi poslužili su kao svojevrsni vremeplov koji svedoči o duhu s početka dvehiljaditih godina. Pisma su sadržala modne prognoze poput onih da treba čuvati kapri pantalone i trapez farmerke jer će se moda vratiti, kao i osvrte na tadašnje sportske rezultate, političke prilike i aktuelne društvene tračeve. Keri ističe da su je te sitne pojedinosti momentalno vratile u mladost.

Ovaj dirljivi gest inspirisao je porodicu da započne sopstvenu tradiciju. Suprug i deca su predložili da se ista kutija ponovo zapečati sa novim uputstvom i rokom otvaranja postavljenim za 2050. godinu, kada par planira da obeleži zlatnu svadbu i pola veka zajedničkog života, u nadi da će njihovi potomci nastaviti ovaj jedinstveni ritual.

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