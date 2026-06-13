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Period od 15. do 21. juna nosi energiju koja može u potpunosti da promeni pravac u kome idemo. Astrološki gledano, pred nama sudani ispunjeni snažnim uticajem Venere, planete ljubavi, vrednosti, novca i zadovoljstva. Njeni aspekti sa Uranom, Neptunom i Plutonom donose neočekivane preokrete, prilike koje se ne mogu isplanirati i događaje koji nas guraju iz zone komfora.

Za neke znakove sreća će doći kroz ljubav, za druge kroz posao ili novac, dok će pojedini konačno dobiti potvrdu da su sve teškoće kroz koje su prolazili imale dublji smisao. Svaki znak ima svoj najsrećniji dan tokom ove nedelje, a upravo tada univerzum otvara vrata koja su do sada bila zatvorena.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 17. jun

Ovnovi ove nedelje dobijaju snažan podsticaj da počnu da veruju u ono što su gotovo prestali da smatraju mogućim. Dugo ste pokušavali da neke želje držite pod kontrolom, da budete racionalni i da se oslanjate samo na ono što možete da vidite i izmerite. Međutim, ova nedelja donosi potpuno drugačiju energiju.

Uticaj Venere i Neptuna podstiče vas da ponovo sanjate velike snove. Nije reč samo o ljubavi ili poslu, već o celokupnoj slici života kakvu želite za sebe. Ono što sada zamislite moglo bi da postane mnogo realnije nego što trenutno mislite. Posebno su naglašeni kreativnost, inspiracija i emotivne želje koje ste dugo potiskivali. Nemojte se iznenaditi ako vam upravo sredinom nedelje stigne ideja koja menja sve.

Savet za Ovna: Ne odbacujte svoje snove samo zato što trenutno ne vidite put do njih. Ponekad je prvi korak upravo vera da su mogući.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Najsrećniji dan: 19. jun

Bikovi ulaze u period u kojem će konačno početi da shvataju da ne moraju sve sami. Navikli ste da se oslanjate na sopstvenu snagu, da nosite teret i da retko tražite pomoć, ali univerzum sada pokušava da vam pokaže drugačiji put. Mnogi Bikovi će tokom ove nedelje dobiti podršku od osobe od koje je najmanje očekuju. To može biti prijatelj, partner, član porodice ili čak poslovni saradnik koji će vam pomoći da rešite problem koji vas dugo opterećuje.

Ovo je početak mnogo dublje životne lekcije o poverenju i prihvatanju pomoći. Nekada najveća snaga nije u tome da sve izdržite sami, već da dozvolite drugima da budu uz vas.

Savet za Bika: Kada vam neko ponudi pomoć, nemojte je automatski odbijati. Ne morate svaki teret nositi sami.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 15. jun

Za Blizance ova nedelja počinje veoma snažno. Promena koju čekate možda neće doći spolja, već iznutra. Menja se način na koji gledate sebe, svoje želje i svoju budućnost.

Mnogi pripadnici ovog znaka shvatiće da više ne žele ono za čim su nekada jurili. To nije poraz, već znak ličnog razvoja. Neke stare ambicije gube značaj, dok se pojavljuju nove koje mnogo više odgovaraju osobi kakva ste danas. Ovo je period kada vas život poziva da budete fleksibilni i otvoreni za neočekivano.

Savet za Blizance: Dozvolite sebi da promenite mišljenje. Niste dužni da ostanete ista osoba kakvi ste bili pre godinu dana.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 21. jun

Rakovi ulaze u svoju sezonu, a sa njom dolazi osećaj novog početka. Poslednjih godinu dana za mnoge pripadnike ovog znaka bila je emotivno veoma zahtevna. Bilo je mnogo preispitivanja, zatvaranja starih poglavlja i suočavanja sa osećanjima koja ste dugo izbegavali.

Sada konačno dolazi trenutak kada možete da osetite rezultate tog unutrašnjeg rada. Mnogi Rakovi će prvi put posle dužeg vremena imati osećaj da se nalaze na pravom mestu. Ovo nije samo početak vaše rođendanske sezone. Ovo je početak potpuno novog životnog ciklusa.

Savet za Raka: Nemojte više živeti u prošlosti. Sve što ste morali da naučite već ste naučili. Sada je vreme da krenete napred.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 17. jun

Lavovima univerzum donosi jednu od najlepših energija cele nedelje. Želje koje su dugo bile samo maštanja sada počinju da dobijaju konkretan oblik. Ipak, postoji jedna važna lekcija. Da biste dobili ono što želite, moraćete da prihvatite da se život promenio. Neke stvari se više neće vratiti na staro, ali to ne znači da budućnost neće biti još bolja. Pred vama je period manifestacije, novih početaka i velikih mogućnosti.

Savet za Lava: Ne držite se za ono što je završeno. Najlepše stvari koje vam dolaze zahtevaju da oslobodite prostor za njih.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 15. jun

Device često imaju potrebu da sve drže pod kontrolom. Volite planove, rokove, detalje i osećaj da tačno znate kuda idete. Međutim, ova nedelja donosi energiju koja vas poziva da makar nakratko pustite život da vas iznenadi. Već početkom nedelje moguće su neočekivane poslovne prilike, razgovori ili ideje koje neće delovati logično na prvi pogled. Upravo zato postoji opasnost da ih odbacite pre nego što ih ozbiljno razmotrite.

Univerzum vam sada šalje prilike koje ne dolaze kroz ustaljene obrasce. Ono što izgleda neobično ili drugačije moglo bi da bude upravo ono što vas vodi ka većem uspehu.

Savet za Devicu: Ne analizirajte svaku priliku do iscrpljenosti. Nekada intuicija vidi dalje od logike.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 21. jun

Pred Vagama je nedelja u kojoj se otvaraju vrata profesionalnog napretka i ličnog ostvarenja. Mnogi pripadnici ovog znaka već duže vreme osećaju da zaslužuju više, ali su čekali pravi trenutak da naprave važan korak. Ulazak Sunca u znak Raka donosi vam snažnu energiju vezanu za karijeru, javni nastup, nove projekte i finansije. Neko bi mogao da prepozna vaš trud, ponudi saradnju ili vam pruži priliku koju dugo priželjkujete.

Posebno je važno da ne odlažete odluke. Ova nedelja traži hrabrost da izaberete pravac umesto da beskrajno vagate između više opcija.

Savet za Vagu: Verujte svom prvom osećaju. Nekada je upravo prva odluka ona koja dolazi iz najdubljeg dela vas.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 17. jun

Škorpije se već duže vreme pripremaju za veliku promenu, iako možda toga nisu ni potpuno svesne. Poslednjih nekoliko godina učile su lekcije o samopouzdanju, ličnoj vrednosti i tome koliko su spremne da se bore za ono što žele. Sredinom nedelje mogla bi da se pojavi prilika koja će zahtevati hrabrost. Za neke će to biti poslovni izazov, za druge selidba, nova pozicija ili važna životna odluka koja menja svakodnevicu. Ovo nije trenutak za povlačenje. Sve ono na čemu ste radili sada počinje da daje prve ozbiljne rezultate.

Savet za Škorpiju: Kada vam život ponudi veliku šansu, nemojte je odbiti iz straha. Ponekad najveći rast počinje upravo onda kada zakoračimo u nepoznato.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 19. jun

Strelčevi ove nedelje ulaze u važan period ličnog isceljenja. Možda spolja delujete snažno i optimistično, ali postoje teme koje već neko vreme nosite u sebi i koje traže pažnju. Ulazak Hirona u Bika pokreće proces u kojem ćete početi drugačije da gledate na sebe. Sve manje ćete vrednovati svoj život kroz uspehe, postignuća i tuđa mišljenja, a sve više kroz osećaj unutrašnjeg mira.

Ovo je nedelja koja vas podseća da ne morate stalno dokazivati svoju vrednost. Ona postoji bez obzira na rezultate.

Savet za Strelca: Budite nežniji prema sebi. Način na koji razgovarate sa sobom određuje mnogo više nego što mislite.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 19. jun

Jarčevi su navikli da budu oslonac drugima. Često delujete kao da sve možete sami i retko pokazujete kada vam je potrebna podrška. Međutim, naredni period donosi potpuno novu lekciju. Tema ljubavi, bliskosti i emotivnog poverenja sada dolazi u prvi plan. Za neke Jarčeve to može značiti produbljivanje postojećeg odnosa, dok će drugi konačno dozvoliti sebi da prime ljubav koju već dugo zaslužuju. Ovo je početak veoma važnog ciklusa koji će trajati godinama i koji će vas naučiti da ne morate sve da nosite sami.

Savet za Jarca: Ne odbijajte ljubav samo zato što ste navikli na samostalnost. Neke stvari postaju lepše kada ih delimo sa drugima.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 21. jun

Vodolije već duže vreme guraju sebe preko granica izdržljivosti. Obaveze, posao i svakodnevni pritisci možda su vas udaljili od onoga što vam zaista prija. Ulazak Sunca u znak Raka donosi snažnu potrebu za promenama u svakodnevnom životu. Mnogi pripadnici ovog znaka shvatiće da više ne mogu da funkcionišu po starom modelu.

Ovo je period u kojem treba da pronađete bolji balans između rada, odmora i ličnih potreba. Što više budete brinuli o sebi, to ćete imati više energije za sve ostalo.

Savet za Vodoliju: Odmor nije luksuz. On je neophodan deo uspeha i zdravlja.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Najsrećniji dan: 21. jun

Ribe ulaze u jedan od najlepših perioda ovog meseca. Energija Raka donosi vam ljubav, inspiraciju, radost i povratak stvarima koje vas iskreno usrećuju. Mnogi pripadnici ovog znaka poslednjih meseci bili su fokusirani na obaveze, odgovornosti i rešavanje problema. Sada konačno dolazi vreme da se podsetite šta vas ispunjava i čini srećnim.

Ova energija može pozitivno uticati i na ljubavni život, ali i na kreativnost, prijateljstva i porodične odnose. Što više budete pratili ono što raduje vaše srce, više sreće ćete privući u život.

Savet za Ribe: Nemojte odlagati sopstvenu sreću za neka bolja vremena. Život koji želite počinje upravo od malih stvari koje vas danas raduju.

(Kurir.rs/Ona)

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