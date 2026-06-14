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Dnevni horoskop za 14. jun. Šta pripadnike Zodijaka očekuje, saznajte u velikoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planetarni aspekti utiču na previde. Danas se ne oslanjajte na instinkte, već odluke donosite timski. Veoma romantičan period je pred vama. Slobodne Ovnove očekuje strastvena ljubavna romansa sa osobom u znaku Blizanaca. Osvežite svoj garderober, bićete zadovoljniji.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Izvanredna poslovna saradnja s novim saradnicima obeležiće ovaj dan. Uz veoma povoljne vesti, sledi sve bolja finansijska situacija. Bikovi koji su u vezi ili u braku konstruktivnim razgovorom prevazilaze stari problem. Čekaju vas posebni trenuci s partnerom. Alergija.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas vas očekuju pohvale u razgovoru s pretpostavljenima. Pozitivni aspekti mogu vam doneti unapređenje. Slobodni Blizanci upoznaće privlačnu osobu u znaku Vage ili Lava. Oni koji su u vezi uživaju u lepom periodu. Problemi s kolenima prate vas već neko vreme.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovni sastanak protiče u pozitivnoj atmosferi. Moguće je sklapanje sporazuma unutar firme. Rakove koji su u braku očekuje uspeh u zajedničkom poduhvatu, posebno ukoliko su taj cilj odavno zacrtali. Problemi s vratnim delom kičme, ukočenost.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam donosi povoljnu atmosferu da završite rad na velikom projektu. Oprezno s rivalski nastrojenim saradnicima. Konstruktivnim razgovorom ćete prevazići sporno pitanje s partnerom. Dobar dan za prevazilaženje problema. Probavne smetnje, smanjite unos masne hrane.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planete vas posebno podržavaju ako planirate da putujete u inostranstvo da radite. Finansijska situacija je dobra. Device danas mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju upoznaju preko posla ili na nekoj zabavi. Pokušavate da oplemenite svoje životno okruženje.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Period je povoljan ukoliko želite da promenite posao. Očekuje vas važan razgovor. Vage koje su u braku danas mogu da prevaziđu neki problem u vezi. Otvoreno izložite partneru šta je to što vam smeta. Proverite vid. Smanjite boravak ispred TV ekrana.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas pripremite rezervni plan jer je moguć zastoj u poslovanju. Problematičan saradnik može da stvori prilično složenu situaciju. Slobodne Škorpije mogu da sretnu veoma interesantnu osobu među novim poslovnim saradnicima. Nervoza. Pokušajte da unesete malo više pozitivnosti.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan je povoljan ako se bavite trgovinom ili ugostiteljstvom, i to u najširem smislu reči. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje zbližavanje sa osobom koju već dugo poznaju. Nastupio je pravi trenutak. Zubobolja. Obavezan je odlazak kod stomatologa.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nezaposleni Jarčevi danas mogu očekivati dobru poslovnu ponudu. Poslovni razgovor može biti prilično naporan, ali ipak uspešan. Na granici ste da donesete radikalnu odluku, pa ipak, ne žurite, dan je povoljan za razgovor s partnerom. Problemi s grlom, podložni ste infekcijama.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije koje se bave kreativnim radom, pisanjem, dizajnom danas očekuje uspeh i porast popularnosti. Finansijska situacija je sve bolja. Slobodne očekuje izlazak s veoma zanimljivom osobom u znaku Lava. Obratite pažnju na urogenitalni sistem.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Pripremite se za veoma važne pregovore. Mnogo toga će zavisiti od vaše uverljivosti i nastupa. Pazite da ne skrivate ništa od partnera jer postoji mogućnost da budete otkriveni. Moguće su partnerove ljubomorne scene. Zadržavanje vode u organizmu.