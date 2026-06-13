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Igre na sreću decenijama ne gube na popularnosti, kako u Srbiji, tako i u svetu. Mnogi se nadaju da će biti pravi srećnici te da će na ovaj način doći do lake zarade. Jednom muškarcu se to desilo, ali je usledio veliki problem kada je otišao da podigne svoj novac.

Naime, tokom odmora u Italiji jedan muškarac okušao je sreću i uspeo da izvuče dobitak od neverovanih 500. 000 evra. On se iz rodne Nigerije uputio u ovu državu kako bi radio, te je već neko vreme boravio tu. Jedan dan Imbabe Ehizomvengi kupio je instant srećku i video šokantan dobitak na njoj. Sumba bi sigurno mogla da mu promeni život iz korena. Kada je otišao po novac, usledio je hladan znoj. Zbog neregularnog imigracionog statusa bio je onemogućen da podigne nagradu.

Osvojio 7.5 miliona evra na lutriji, nije se pojavio po nagradu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Kao kompenzaciju, dobio je radnu dozvolu, a kako kaže, to mu je mnogo bitnije nego sam novac.

"Molio sam se za ovaj trenutak otkako sam stigao u Italiju. To je ogromno olakšanje. Možda mislite da je neverovatno, ali dobijanje dozvole za mene znači više od osvajanja novca. Želim da radim i doprinosim društvu", rekao je on za Gardijan.

Ehizomvengi je rekao da će organizovati zabavu na koju će svi biti pozvani. "Ali samo da proslavim dobijanje dozvole. Želim da radim i nameravam da čvrsto stojim na zemlji. Samo želim da živim normalan život", dodao je.

Nigerijac je srećku kupio za pet evra novcem koji je zaradio prodajom maramica i prosjačenjem ispred jednog supermarketa.

Nakon dobitka, od radosti je zaplakao, ali nije mogao da pristupi novcu jer nije imao dokumenta ni otvoren bankovni račun.

Zbog toga se našao u pravnom vakuumu bez mogućnosti da raspolaže dobitkom i bez regulisanog boravka u zemlji. Prethodno je odbijen njegov zahtev za "specijalnu zaštitu".

Sud u Ankoni je ove nedelje doneo odluku kojom mu se odobrava boravišna dozvola, čime je omogućeno rešavanje njegovog statusa i pristup dobitku.

Italija Foto: Gianniblues / Alamy / Profimedia



Prema pisanju italijanskih medija, deo novca je u međuvremenu bio poveren poznaniku, što je dovelo do sporova oko upravljanja sredstvima, a deo iznosa je kasnije prebačen članovima njegove porodice.



