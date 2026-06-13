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Dok se većina ljudi posle pandemije korone vraćala u kancelarije, Britanka Lin Stivenson(62) uradila je upravo suprotno. Prodala je svoju kuću za 175.000 funti, spakovala kofere i krenula na put oko sveta. Četiri godine kasnije može da kaže da je proputovala desetine zemalja, plivala sa kitovima i posetila destinacije koje turisti često zaobilaze. Englesku više ne smatra svojim domom.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Bivša profesorka engleskog prodala je kuću nakon pandemije COVID-19 2022. godine. Nakon otplate hipoteke ostalo joj je 136.000 funti, koje je uložila u putovanja sa punim radnim vremenom. Od tada je posetila Nepal, Bhutan, Thailand, Pakistan, Iraq, Avghanistan i Tajvan.

„Putovanja vam vraćaju veru u ljude. Sve što danas slušamo su loše vesti, ali svet je zapravo pun ljubaznih i gostoljubivih ljudi“, kaže Lin. Svoju odluku ne žali ni sekunde.

Lin Stivenson proputovala ceo svet:

1/9 Vidi galeriju Lin Stivenson proputovala ceo svet Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Doživela sam neverovatne avanture, upoznala inspirativne ljude i videla zadivljujuće predele“, priča i pokazuje desetine fotografija na kojima zrači iskrenom srećom.

Najveći utisak na nju ostavio je Iran, posebno zbog srdačnosti lokalnog stanovništva.

„Starije žene su me grlile na ulici, jedna me je čak i škakljala ispod brade kao da sam trogodišnje dete“, priseća se. Iznenađujuće, pohvalila je i Afghanistan.

„Nikada se tamo nisam osećala ugroženo“, tvrdi, dodajući da ju je na neka istorijska mesta pratio naoružani član Taliban, kojeg su u šali zvali „talibanski meda“ zbog stalnog osmeha.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ipak, nisu sva iskustva bila idilična. Na Cook Islands okliznula se na mokroj stazi i skliznula niz strmu padinu u reku. Bez signala i daleko od civilizacije, morala je sama da se izvuče. „Znala sam da bi još jedan pad mogao da završi teškom povredom ili smrću“, priznaje.

Uprkos svemu, nastavlja svoju najveću životnu avanturu. Na listi joj je ostalo još samo 16 zemalja, a najviše se raduje North Korea. Samoće se ne plaši.

„Postoji razlika između toga biti sam i biti usamljen. Danas imam prijatelje širom sveta“, zaključuje žena koja je stalnu adresu zamenila avionskim kartama.