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Austrijski milioner Karl Rabeder koji se obogatio trgujući enterijerom i nekretninama šokirao je javnost 2010. godine kada je odlučio da pokloni svaku paru svog bogatstva, koje je iznosilo oko 3 miliona evra.

Tokom jednog luksuznog odmora na Havajima, shvatio je da troši ogroman novac, a da se oseća potpuno prazno. Rekao je da je shvatio kako ga luksuzan život guši i sprečava da bude srećan.

Foto: Bloomberg Originals/youtube

„To je bio najveći šok u mom životu, kada sam shvatio koliko je užasan, bezdušan i lišen ikakvih osećanja taj stil života sa pet zvezdica“, rekao je. „Tokom te tri nedelje potrošili smo sav novac koji je uopšte bilo moguće potrošiti. Ali sve to vreme imali smo osećaj da nismo upoznali nijednu jedinu pravu osobu – da smo svi bili samo glumci. Osoblje je igralo ulogu ljubaznih domaćina, gosti su igrali ulogu važnih ličnosti, i niko tu nije bio stvaran.“

Foto: Bloomberg Originals/youtube

Sličan osećaj krivice pratio ga je i tokom putovanja jedrilicom po Južnoj Americi i Africi.

„Sve više me je obuzimao osećaj da postoji direktna veza između našeg bogatstva i njihovog siromaštva“, rekao je on.

Prodao je svoju luksuznu vilu u Alpima, seosku kuću u Provansi, kolekciju automobila i privatni avion. Sav novac je usmerio u humanitarnu organizaciju koju je osnovao za pomoć ljudima u Latinskoj Americi.

Preselio se u skromnu drvenu kolibu od 17 kvadratnih metara i živi sa budžetom od oko 1.000 evra mesečno. Izjavio je da se nikada u životu nije osećao slobodnije.

Najgore što može da se desi, rekao je tada, jeste da će na kraju možda morati da pronađe neki skroman posao kako bi sastavljao kraj s krajem.

"Moja ideja je da mi ne ostane ništa. Apsolutno ništa“, rekao je on za Dejli telegraf

Gospodin Rabeder je danas razveden, a procesu odricanja od novca i rasprodaje svoje imovine na aukcijama posvetio je nekoliko godina. To je bila njegova lična odluka. On ističe da ga nijedna od tih stvari nije učinila srećnim i da mu više uopšte nisu potrebne.