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U svakodnevnom govoru redovno upotrebljavamo jezičke fraze čiji nam smisao deluje potpuno samorazumljiv, sve dok trenutak ne posvetimo razmišljanju o njihovom doslovnom značenju. Među najčudnijim, a istovremeno veoma rasprostranjenim izrazima u našem jeziku svakako je onaj kojim opisujemo osobu u stanju teškog alkoholisanog stanja, tvrdeći da je "pijan ko majka".

Kada se ova uzrečica pažljivije analizira, ona deluje potpuno nelogično. Postavlja se pitanje zbog čega bi se figura majke uzimala kao primer za nekontrolisano opijanje. Iako na prvi pogled može zvučati uvredljivo, pozadina ovog izraza krije dirljivu i nesvakidašnju istorijsku činjenicu iz perioda kada savremeni medicinski tretmani nisu bili dostupni.

Zašto se kaže pijan ko majka Foto: Profimedia

Porođajne muke

Da bismo otkrili korene ove fraze, neophodno je vratiti se u prošlost, u epohe kada žene nisu imale pristup epiduralnoj anesteziji, lekovima protiv bolova, pa čak ni bolničkim ustanovama. Donošenje dece na svet odvijalo se u kućnim uslovima, a glavnu pomoć pružale su seoske babice, starije rođake ili komšinice.

U situacijama kada bi porođaj postao dugotrajan, a bolovi nepodnošljivi, žene koje su vodile porođaj morale su da pronađu bilo kakav način da trudnici ublaže patnju i pomognu telu da se opusti. S obzirom na odsustvo farmaceutskih sredstava, jedini efikasan i dostupan prirodni anestetik koji je mogao da otupi čula bio je alkohol.

Alkohol kao jedini anestetik

Tadašnjim porodiljama su se u presudnim trenucima namerno davale veće količine žestokih pića, poput jake domaće rakije ili vina. Namera je bila sasvim jasna - dovesti ženu u stanje delimične ili potpune omamljenosti kako bi lakše prebrodila bolove, što je omogućavalo da se njeni mišići opuste, a sam porođaj obavi brže. Žene su, stoga, u doslovnom smislu pretrpele teško pijanstvo pre nego što bi donele dete na svet.

Zašto se kaže pijan ko majka Foto: Profimedia

Iz tog istorijskog perioda datiraju i svedočanstva lekara u kojima se navodi da su se novorođenčad, usled toga što je alkohol kroz krvotok majke stizao do njih, neretko rađala pospana i blago omamljena.

Kako je prvobitno značenje palo u zaborav

Izraz se vekovima prenosio putem usmenog predanja, ali je sa napretkom medicine i promenom uslova života prvobitni kontekst porođajnih muka potpuno iščezao iz svesti ljudi. U kolektivnom sećanju naroda zadržala se samo slika pojedinca koji je toliko pijan da gubi kontrolu nad sobom, baš kao što su nekada davno žene bile primorane da konzumiraju velike količine alkohola kako bi preživele bolove na porođaju.

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