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Nedeljni horoskop ove sednice donosi ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savete za svaki horoskopski znak.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Moraćete da vodite računa o detaljima, javljate se na česte telefonske pozive, prilagođavate se radnom ritmu kolega i često radite više poslova odjednom. Bićete skloni pogrešnim procenama pa pripazite. Dani od 14. juna omogućiće vam da sami sa sobom razrešite neke dileme i spoznate šta želite od svoje veze ili uopšteno od ljubavi. Partner će biti spreman da se više trudi oko vas, a možda vas i zaprosi. Samci su pred novom ljubavnom pričom sa srećnim obrtom. Osećaćete se prijatno u svojoj koži, čemu će uveliko doprineti aktivniji način života i uvođenje nekih zdravijih navika. Ako ste imali kakvih zdravstvenih tegoba, one će u ovoj nedelji početi da se povlače.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaša narasla energija i preduzimljivost podsticajno će delovati na saradnike, a oni će vam se obraćati za pomoć i savet. Nema toga što sada ne možete da ostvarite, stoga se hrabro izborite za sebe. Zbog nametnutih okolnosti, mogli biste da okrenete leđa uobičajenim obrascima življenja, na primer da se odselite od roditelja, promenite mesto boravka ili preuzmete veću odgovornost za dom i ukućane. U ljubavnom odnosu biće mnogo strasti, ali i svađa. Mars u vašem znaku pojačava vašu nervozu pa je dobro da se bavite sportom, kako biste energiju negde kanalisali. Neverovatno ste izdržljivi, no ako osetite znakove umora onda je doista vreme za odmor.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Zarađivaćete više zahvaljujući pre svega sopstvenom trudu. Uopšteno ulazite u fazu završavanja posla ili projekta, što će vas učiniti sigurnijim u sebe. Moći ćete odlučnije da nastupate i ostvarite ono što želite. Partner će vam biti oslonac u nastojanju da uspete u karijeri ili da pretočite svoje ideje u dela. Ljubavne veze biće u prilici da se razviju u čvrste. Lep Venerin uticaj od 14. juna pojačaće vam osećanja i omogućiti da do izražaja dođu vaše dobre strane. U dobrom ste periodu, a naklonjene planete jačaju vašu vitalnost i imunitet. Bićete lepršavi i pomalo nemirni, a pojačana energija teraće vas na akciju. Žene će mnogo novca trošiti na kozmetičke preparate.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Merkur u vašem znaku istaći će vaše intelektualne sposobnosti, pa će briljirati svi kojima je pismeno i usmeno izražavanje deo posla. Bićete vešti u komunikaciji i zabavni ljudima sa kojima ćete sarađivati. Prestaćete da bežite od obaveza i shvatićete da vam površne veze ne donose previše zadovoljstva. Sebe ćete videti uz nekog ozbiljnijeg i stabilnijeg partnera sa kojim ćete moći iskreno da delite dobro i zlo. Upravo takva veza moguća je ove nedelje! Raspoloženje vam se vidno popravilo pa ste stalno u pokretu, druželjubivi i aktivni. No povremeno ćete osećati potrebu da se malo osamite, kako biste u miru razmislili o sebi i životu. Nemojte u tome preterivati.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Biće zbrke u poslovanju. Bitno je da uredno arhivirate primljene dokumente, redovnije proveravate jesu li vaši saradnici zaprimili poslovne zadatke i poštujete zadate poslovne rokove. Čućete vest koja će vas razveseliti i koja će biti dobar povod za okupljanje vama dragih ljudi. U tom društvu naći će se i osoba kojoj će se svideti vaš izgled i način razmišljanja, pa je moguća i veza. Izuzetnu bliskost osetiće i zauzeti jer Venera od 14. 6. ulazi u vaš znak. Bez posebnog razloga osećaćete se tužno i neshvaćeno. Mir biste mogli pronaći baveći se nekim hobijem poput crtanja, sviranja ili pisanja dnevnika. Muče li vas neke tegobe, svakako posetite lekara.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sa ogromnim entuzijazmom krenućete u realizaciju planova i ambicija. Naglašena je važnost timskog poslovanja. Možda ćete se udružiti ili spojiti sa još jednom firmom na jednom važnom poslovnom zadatku. Preostaje vam da se malo strpite jer se neke situacije neće odvijati kako biste želeli. Moguća je i tajna ljubav, ljubavni trouglovi ili avantura koja će se pretvoriti u nešto više. Neko iz vaših društvenih krugova gaji duboke simpatije prema vama. Godi vam aktivan društveni život pa lako sklapate nova, nadahnjujuća poznanstva. No napeti Sunčev uticaj upozorava da ne pretjerujete, jer neuredan način života i premalo spavanja vode u poremećaje.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Mars u Biku vas čini sklonim rizicima, ali takve porive pokušajte da ograničite na osvajačke poduhvate, a nikako ne i na poslovne poteze i veća novčana ulaganja. Odložite sve susrete koji vam nisu hitni. Neki od vas biće sve bliže oltaru, drugi će morati da se odupru udvaranju upornog udvarača kako bi svoju vezu ili brak očuvali od ljubomornih scena. Pred ostalima su vrlo prijatni dani koji u vaš život mogu doneti novu, ali posebnu ljubav! Ako ste u prošlom periodu nakupili višak kilograma, počnite da se bavite fizičkom aktivnošću i izbacite iz ishrane slatkiše i beli hleb. Osetićete pojačan duhovni impuls pa biste mogli početi da se bavite jogom ili meditacijom.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bićete maštoviti, snalažljivi i kreativni. Gluma, muzika, fotografija ili sport, biće samo neka od područja na kojima ćete dokazati svoj talenat i ostvariti zapažen uspeh. Istrajte i ostvarite svoje ideje. Ljubavna sreća najviše će zavisiti od vas samih. Osoba koju ćete upoznati pružiće vam dovoljno razloga da ni u jednom trenutku ne posumnjate u njena osećanja, ali vama to neće biti dovoljno. Zapitajte se šta je uzrok, možda niste spremni za vezu. Preporučuje vam se da se okrenete zdravijoj ishrani, sa više voća i povrća jer ste u periodu pojačanih psihičkih iscrpljenja. Fizička kondicija vam je jako dobra i štiti vas od većih poremećaja.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Budući da ste poklonik naglih zaokreta i lako se prilagođavate promenama, predstojeći period biće po vašem ukusu. Osim što ćete bolje zarađivati, steći ćete i naklonost šefova. Slučajan susret ili telefonski poziv bivše ljubavi mogao bi da pokrene vaša već potisnuta osećanja prema njoj. Osetićete da u ovom trenutku sve zavisi od vas, a da je druga strana tek sporedan faktor te ljubavne priče. Samci bi od 14. 6. mogli upoznati nekog na društvenim mrežama. Iako ćete prštati od energije, nećete je konstruktivno trošiti. Vežbanje u teretani ili vožnja bicikla pokazaće se kao dobar izbor. Pripazite na ishranu, posebno ako već imate tegobe sa želucem, jetrom ili žuči.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Poslovni dogovori pod patronatom nesklonog Merkura biće nepotpuni i nejasni, a često će i kasniti. Kolege će vas nervirati svojom sporošću, nedostatkom ideja ili nedelotvornim rešenjima problema. Partner će se više truditi oko vas, pazeći da vam se ne zameri. Češće će tražiti fizički kontakt, grliti vas i maziti. U njegovom zagrljaju osećaćete se sigurno i zaštićeno. Znaćete da niko i ništa ne može da ugrozi stabilnost vašeg odnosa. Briga za zdravlje navešće vas na proučavanje makrobiotičkih kuvara ili nekih drugih knjiga koje će vas informisati kako da se zaštitite od bolesti. Zbog nekih tegoba bićete prisiljeni da posetite lekara.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Izvesne su promene u radnom okruženju. Prilagodite svoje delovanje okolnostima, iako će ono iziskivati povećani napor. Biće važno zadržati mir i prilagoditi se okolnostima uz što manje potrošene energije. Gradacija postojeće napetosti u odnosu kulminiraće od 14. 6., a stari, nerasređeni problemi isplivaće na površinu. S obzirom na to da će vam odgovori na mnoga pitanja izmicati, a vi biti skloni ishitrenim postupcima, pametnije bi bilo ne donositi emotivne odluke. Često ćete menjati raspoloženje i biti preosetljivi, pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. Moguć je jači psihički umor, no fizičke energije imaćete dovoljno pa većih zdravstvenih tegoba neće ni biti.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaše naglašene analitičke sposobnosti, dobar nos za unosne poslove i britak um, biće zaslužni za poslovni uspeh. Ostavljaćete snažan utisak na sagovornike, saradnike i poslovne partnere. Kako bude rasla vaša popularnost u poslovnom okruženju, tako će se i u vama buditi sve jače simpatije prema vašem kolegi, šefu ili saradniku. Čak i ako niste slobodni, godiće vam pažnja i udvaranje na radnom mestu. No bićete meta ogovaranja. Nestaće zabrinut izraz sa vašeg lica. Neke estetske korekcije ili nova boja kose vratiće vam samopouzdanje i dobro raspoloženje. Apetit će vam biti u porastu pa držite pod kontrolom unos kalorija. Radije jedite više voća.

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