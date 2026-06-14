Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu

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Dok u neizvesnosti stojite pored aerodromske trake i iščekujete dolazak svojih stvari, verovatno vam se makar jednom učinilo da prtljag svih putnika izgleda potpuno identično. Tamne nijanse, pravougaoni oblici, slične drške i točkići smenjuju se pred vašim očima dok grozničavo pokušavate da prepoznate sopstveni kofer među mnoštvom sličnih.

Ispostavlja se da taj osećaj ima uporište u stvarnosti. Upravo zbog svoje masovne zastupljenosti,crne putne torbe statistički prednjače po broju zamenjenih, zagubljenih ili pogrešno preuzetih komada prtljaga. Većina putnika širom sveta bira upravo ovu boju jer deluje otmeno, praktična je za održavanje i na njoj se manje primećuju oštećenja. Međutim, ta praktičnost nosi ozbiljan rizik.

Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu Foto: Patrick Fallon / Zuma Press / Profimedia

Kada se na pokretnoj traci pojavi na desetine vizuelno istih torbi, verovatnoća da će neko nehotice odneti tuđi prtljag ili da će radnici na sortiranju napraviti grešku drastično raste.

Zamke aerodromskih sistema

Kroz aerodromske sisteme za distribuciju svakodnevno prođu hiljade komada prtljaga. U tako masovnom procesu dovoljna je minimalna omaška, oštećena bar-kod nalepnica ili trenutak nepažnje operatera pa da se torba usmeri na pogrešan let ili završi na pogrešnom terminalu.

Kada je prtljag izgledom identičan stotinama drugih, proces njegove identifikacije postaje znatno komplikovaniji. Iz tog razloga, stručnjaci apeluju na putnike da ne predaju kofere bez ikakvih uočljivih detalja. Ljudi sa bogatim putnim iskustvom svesno koriste trake živih boja, unikatne nalepnice, priveske ili brendirane navlake kako bi svoj prtljag uočili u sekundi.

Ovakve distinkcije ne pomažu samo vlasnicima, već olakšavaju posao i aerodromskim službama ukoliko dođe do zamene prtljaga. Pored toga, preporučljivo je da na vidnom mestu uvek ostavite pločicu sa brojem telefona ili elektronskom adresom. Iz bezbednosnih razloga, iskusni putnici savetuju da se na koferima nikada ne ispisuje kućna adresa.

Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu Foto: Robbi Akbari Kamaruddin / Alamy / Profimedia

Jarke boje i protokol u slučaju gubitka

Na prvi pogled, kupovina kofera u jarkim tonovima deluje kao idealno rešenje, jer se crveni, žuti ili jarkoplavi prtljag izuzetno lako uočava. Ipak, pojedini avio-stručnjaci ukazuju na zanimljivu pojedinost: upadljive torbe aerodromski radnici često prve uoče i utovare na sam početak prtljažnog prostora aviona. Zbog takvog rasporeda unutar letelice, one na odredištu mogu izbaci na traku među poslednjima, što znači da ćete na njih verovatno čekati malo duže.

Najvažnije pravilo jeste da nikada ne napuštate aerodromsku zgradu pre nego što zvanično prijavite nestanak stvari. Čim shvatite da vašeg prtljaga nema na traci, odmah se uputite ka šalteru službe za izgubljeni prtljag kako biste pokrenuli proceduru potrage.

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U najvećem broju slučajeva, stvari budu locirane i isporučene na adresu vlasnika u roku od nekoliko dana, naročito ako su kontakt podaci na torbi bili ažurni i čitljivi. Iako nijansa kofera igra ulogu u njegovom uočavanju, ključni savet stručnjaka jeste da ga učinite jedinstvenim. Jedna upečatljiva traka ili personalizovana navlaka često predstavljaju granicu između bezbrižnog početka odmora i višečasovnog stresa na aerodromu.

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