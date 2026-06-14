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Postoje ljudi koji uvek vide čašu napola punu, i oni koji će odmah primetiti da je možda i napukla. Neki ljudi jednostavno imaju prirodnu sklonost preispitivanja svega oko sebe, uz dozu ironije, skepticizma i britkog humora.

Njihov cinizam nije nužno negativan, često je reč o odbrambenom mehanizmu ili realističnom pogledu na svet. U nastavku donosimo pregled četiri horoskopska znakau kojima se najčešće rađaju najveći cinici zodijaka.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ako postoji znak koji će bez imalo zadrške prozreti tuđe namere, onda je to Škorpija. Njihov cinizam proizlazi iz duboke intuicije i iskustva, teško ih je prevariti, a još teže impresionirati. Ne veruju lako lepim rečima i uvek traže skrivene motive iza tuđih postupaka. Iako ponekad deluju hladno ili nepoverljivo, njihova sposobnost da 'čitaju između redova' često ih spasava od razočaranja. Kod njih važi pravilo: bolje biti skeptičan nego naivan.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi su poznati po svojoj ozbiljnosti i racionalnosti, ali iza toga se često krije suptilan, gotovo suv cinizam. Oni ne vole prazna obećanja ni nerealna očekivanja, pa će prvi spustiti euforiju na zemlju. Njihov pogled na svet temelji se na iskustvu i radu, zbog čega ponekad deluju kao da su izgubili veru u 'čuda'. Ipak, cinizam Jarčeva nije zlonameran, više je reč o potrebi da stvari ostanu realne i pod kontrolom.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Perfekcionistička priroda Device često ide ruku pod ruku sa kritičkim razmišljanjem, a od kritike do cinizma ponekad je samo jedan korak. Device primećuju detalje koje drugi zanemaruju, što znači da će vrlo brzo uočiti nelogičnosti ili preterivanja. Njihov humor često je ironičan i pomalo sarkastičan, ali retko zlonameran. Iza svega stoji želja da stvari budu bolje, jasnije i smislenije, čak i ako to znači malo 'pecnuti' stvarnost.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije su poznate po svojoj originalnosti i nekonvencionalnom razmišljanju, ali i po distanci prema emocijama koja ih često vodi u cinizam. Oni posmatraju svet iz šire perspektive i neretko dovode u pitanje društvene norme i pravila. Upravo zbog toga mogu delovati kao da ne veruju ni u šta, ili barem ne bez dobrog razloga. Njihov cinizam često dolazi u obliku inteligentnog humora i britkih opaski koje pogađaju ravno u srž problema.

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