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Dnevni horoskop za 15. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje prvog dana u sedmici.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspeh u saradnji sa stranim kompanijama, što će se odraziti pozitivno na vaš finansijski plan. Rešite stara dugovanja. Povoljni aspekti rasplamsavaju stari žar između vas i partnera. Obnavljanje stare veze. Ipak, postoji sumnja, niste sigurni da li je došlo do promene kod partnera. Glavobolja.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Neprijatna iznenađenja na poslu mogu se sastojati u negativnom ponašanju kolega. Mogući su i tehnički problemi. Ovaj period donosi vam razrešenje spornog pitanja na ljubavnom planu. Bila je to, ipak, kratkotrajna turbulencija. Prehlada. Povišena temperatura, uradite neophodne analize.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Otkrićete danas neku tajnu ili do vas mogu dopreti manipulacije vaših kolega. Čuvajte se manipulativnih saradnika. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Pravite planove za zajedničku budućnost. Smanjite slatkiše, teško ćete posle skinuti nagomilane kilograme.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period donosi vam podršku veoma moćne i uticajne osobe. Širite krug poslovnih saradnika. Ljubavna avantura u koju ste se upustili može isto tako da se pretvori u nešto ozbiljnije. Shvatate da to je prava osoba za vas. Posvećeni ste poslu i muči vas nesanica.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi vam uspešnu saradnju sa inostranstvom i sklapanje unosnih sporazuma s poslovnim saradnicima. Vaši ciljevi se ostvaruju. Otkako partneru posvećujete više vremena, stvari između vas vidno se popravljaju. Više se odmarajte.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planetarni aspekti doneće vam više poslovne komunikacije i kraćih putovanja. Potrudite se da izvučete maksimum iz toga. Finansije se poboljšavaju. Nova veza vam je ulila ljubavni entuzijazam. Budite umereni, ne preterujte sa idealizacijom partnera. Pečenje jezika, smanjite cigarete.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Akcenat je na sređivanju administrativnih problema. Povoljan period, mogući su vanredni dobici. Slobodne Vage očekuje uzbudljiva ljubavna avantura sa osobom u znaku Lava. Razmišljate ozbiljno o zajedničkoj budućnosti. Olenjili ste se! Vaša neaktivnost se loše odražava na tonus mišića.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspeh u javnim nastupima i važnim poslovnim razgovorima. Neočekivani finansijski dobitak. Previše ste se izolovali u svoj svet, dolazite u situaciju da zapostavljate partnera i porodicu. Promenite loše navike na vreme. Porazgovarajte s partnerom, nađite rešenje. Spazam mišića.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najviše uspeha ćete imati danas ako se bavite nekretninama ili sarađujete sa inostranstvom. Biće vam vraćen neki dug. Aktuelni planetarni aspekti doprineće tome da obnovite vezu sa osobom s kojom ste nekada bili bliski. Melanholični ste, povukli ste se u sebe, sami ste sebi dovoljni. To vodi depresiji.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period je dobar za pravljenje detaljnih planova aktivnosti. Tokom ovog dana možete imati dobitak, ali je to rezultat nekog ranijeg mudrog postupka. Slobodni Jarčevi počeli su da se viđaju sa osobom koja ispunjava njihove kriterijume. Početak nove veze. Obratite pažnju na saobraćaj.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Budite pažljivi prilikom potpisivanja dokumenata, kao i tokom poslovnih pregovora. Potrudite se da izmirite dugovanja na vreme. Prolazite kroz pozitivan period u odnosu s partnerom. Planirate neko zajedničko putovanje. Loša periferna cirkulacija. Osećaj hladnoće je stalno prisutan.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Poslovni sastanak i uspeh u pregovorima glavne su teme ovog dana, ishod je pozitivan i to će rezultirati dobitkom. Mnogo prilika da sretnete svoju srodnu dušu obeležiće ovaj period. Očaraće vas jedna Devica. Boravite više na vazduhu, u prirodi, u društvu osoba koje su vam drage.