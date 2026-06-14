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Porodica Likov bila je deo verske zajednice poznate kao „Stari ritualisti“, ogranak Ruske pravoslavne crkve koji se odvojio od matice u 17. veku, protiv reformi koje je tada uvela crkva. Više od 40 godina porodica je živela u potpunoj izolaciji od civilizacije.

Agafja Likova sa ocem Karpom i istraživačima tokom 1980ih Foto: Igor Nazarov / WillWest News / Profimedia

Godine 1936, nakon što je komunistička patrola pred njegovim očima ubila njegovog brata na periferiji njihovog sela, otac porodice, Karp Likov, odlučio je da spakuje najosnovnije stvari i pobegne.

Zajedno sa suprugom Akulinom, devetogodišnjim sinom Savinom i dvogodišnjom ćerkom Natalijom, pešice je krenuo duboko u neistraženu sibirsku tajgu.

Ovako je živela jedina preživela članica porodice:

1/7 Vidi galeriju Porodica Likov Foto: Patrushevs/ youtube

Prepešačili su preko 250 kilometara kroz neprohodne planinske predele Abakanskog masiva (region Hakasija, južni Sibir) i naselili se na mestu koje je bilo udaljeno preko 250 kilometara od najbližeg civilizovanog naselja.

Tamo, u divljini, rodilo se još dvoje dece: sin Dmitrij (1940) i ćerka Agafja (1944). Mlađa deca nikada u životu nisu videla drugo ljudsko biće osim članova svoje porodice.

Porodica Likov u sibirskoj tajgi tokom 1980-ih. Agafija Likov je poslednji preživeli član porodice Foto: Nikolay Proletsky / WillWest News / Profimedia

Kako je izgledao život u potpunoj izolaciji?

Likovljevi su sagradili skromnu, jednosobnu brvnaru bez prozora (imala je samo mali otvor veličine džepa na rancu) koja je bila potpuno crna od čađi sa ognjišta.

Živeli su izuzetno teško. Osnova njihove ishrane bio je krompir koji su sami uzgajali, pomešan sa mlevenim ražom i semenom konoplje. Jeli su divlje bobice, pečurke i pinjole. Nisu imali so, što je Karp opisao kao „pravu torturu“.

Foto: Patrushevs/ youtube

Sin Dmitrij je izrastao u neverovatno fizički spremnog mladića i lovca. Pošto nisu imali vatreno oružje ni strele, lovio je divljač tako što je kopao duboke zamke u zemlji (rupe) ili je bukvalno bos, po snegu, danima trčao za jelenima dok ih ne bi potpuno iscrpeo do smrti. Kada im se odeća koju su poneli iz civilizacije raspala, počeli su da tkaju grubu odeću od konoplje pomoću primitivnog razboja koji su sami napravili. Cipele su pravili od brezove kore.

Godine 1961. jak mraz i kasni sneg uništili su sav njihov rod u bašti. Porodica je preživljavala jedući sopstvenu kožnu obuću i koru drveća. Tokom ove gladi, majka Akulina je odlučila da gladuje kako bi njena deca imala više hrane, i od posledica izgladnjivanja je preminula.

Slučajno otkriće helikopterom (1978)

U leto 1978. godine grupa od četiri sovjetska geologa letela je helikopterom iznad tajge tražeći nalazišta gvožđa. Pilot je u jednom trenutku primetio nešto nemoguće – preoranu zemlju i baštu usred stotina kilometara divljine.

Kada su se geolozi pešice probili do tog mesta, zatekli su brvnaru i starca Karpa koji je pred njih izašao bos, zarastao u bradu i u zakrpljenoj odeći od džakova.

Kada su geolozi ušli u kuću i ponudili im hleb i džem, ćerke su pale na pod i počele panično da se mole vičući: „Ovo je za naše grehe!“.

Mlađa deca, Dmitrij i Agafja, govorili su jezikom koji je bio izobličen decenijama izolacije – zvučao je kao usporeno, zamućeno gugutanje, zbog čega su naučnici u prvi mah pomislili da imaju smetnje u razvoju, ali su ubrzo shvatili da su oboje izuzetno inteligentni, pismeni i sposobni.

Jedine knjige koje su imali bile su stara porodična Biblija i molitvenici, iz kojih su deca i naučila da čitaju i pišu. Kada su im geolozi ispričali o Drugom svetskom ratu, satelitima i tehnologiji, starac Karp je dugo odbijao da poveruje da su ljudi zaista leteli u svemir.

Tragičan susret sa civilizacijom

Nakon što je priča o njima dospela u javnost zahvaljujući ruskom novinaru Vasiliju Peskovu, porodica je postala nacionalni fenomen. Geolozi su im donosili osnovne potrepštine, od kojih su oni prihvatili samo so, pribor za pisanje i metalni alat, dok su moderne namirnice odbijali iz verskih razloga.

Međutim, kontakt sa spoljnim svetom bio je fatalan za njihov imuni sistem koji je bio potpuno čist od modernih virusa i bakterija:

U jesen 1981. godine, u razmaku od samo nekoliko nedelja, troje dece je preminulo. Savin i Natalija su umrli od otkazivanja bubrega (posledica višegodišnje loše ishrane), dok je Dmitrij dobio tešku upalu pluća. Geolozi su nudili da pozovu helikopter i prebace Dmitrija u bolnicu, ali je on odbio da napusti porodicu rekavši: „Čovek živi onoliko koliko mu Bog podari.“

Otac Karp Likov preminuo je u snu u februaru 1988. godine.

Agafja Likova: Poslednji preživeli član

Nakon smrti oca, najmlađa ćerka Agafja Likova ostala je potpuno sama na porodičnom imanju u tajgi. Sovjetske i ruske vlasti su je više puta molile da se preseli u grad ili selo gde ima rođake, ali je ona to svaki put odlučno odbila, tvrdeći da je gradski vazduh i voda čine bolesnom i da se plaši automobila i gužve.

U divljini je provela naredne decenije, brinući o svojim kozama, kokoškama i bašti.

Skoro dve decenije komšija joj je bio Jerofej Sedov, jedan od geologa koji su ih otkrili, a koji se nakon penzionisanja i amputacije noge doselio u kolibu u njenoj blizini kako bi joj pravio društvo (preminuo je 2015. godine).

Ruski milijarder Oleg Deripaska je 2021. godine finansirao izgradnju potpuno nove, bezbednije drvene kuće za nju, jer je stara brvnara bila pred rušenjem.