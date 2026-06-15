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Scene životinja skoro uvek privlače pažnju na društvenim mrežama, ali jedna vlasnica pačića uspela je da usreći milione ljudi sasvim običnom kućnom rutinom. Pokazala je kako izgleda vreme kupanja za njenih šest malih ljubimaca, a video je brzo postao hit na TikToku.

Za njihov mali „spa tretman“ pripremila je veliku činiju vode i prostirku u obliku patke. Čim ih je unela u kuhinju, žuti pačići nisu dugo čekali – jedan po jedan su ulazili u vodu i uživali u kupanju.

Poslednje pače nije želelo da završi sa kupanjem

Nakon što su proveli dovoljno vremena u vodi, vlasnica je počela da ih vadi i pažljivo suši. Međutim, jedan član ove vesele grupe očigledno nije bio spreman da napusti improvizovani bazen.

Svaki put kada bi žena pokušala da ga uhvati, pače se vešto izvijao iz činije i plivao na drugu stranu. Njegovo uporno odbijanje da izađe iz vode postalo je najsimpatičniji deo videa, a vlasnica je na kraju uspela da ga izvuče i pokaže kameri.

Milioni pregleda i mnogo duhovitih komentara

Video je skupio više od osam miliona pregleda, dok su korisnici društvenih mreža ostavili brojne komentare. Neki su priznali da su u početku mislili da žena sprema sebi kupatilo, pre nego što su se u kadru pojavili njeni mali pernati ljubimci.

Drugi su se našalili da bi rado pridružili pačićima, dok su neki objasnili da dublja voda nije slučajnost, jer patke uživaju u plivanju i ronjenju.

Voda je važna za održavanje njihovog perja

Kupanje za patke nije samo igra i razonoda. Dok su u vodi, čiste i neguju svoje perje, a zatim distribuiraju prirodna ulja koja imaju važnu zaštitnu ulogu.

(Kurir.rs/Index.hr)

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