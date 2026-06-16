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Vozač viljuškara iz američke savezne države Indijane mislio je da mu se život upravo promenio nakon što je na srećki ugledao dobitak od 100.000 dolara (oko 86.000 evra). Umesto velikog slavlja, kući je otišao sa samo 20 dolara (oko 17 evra).

Mislio je da je osvojio glavnu nagradu

Majk Filds kupio je četiri srećke igre Space Invaders Cash i verovao da je na jednoj od njih osvojio glavnu nagradu. Kada je dobitni listić odneo u sedište lutrije Hoosier u Indijanapolisu, dočekalo ga je neprijatno iznenađenje. Tamo su mu rekli da je došlo do tehničkog problema te da mu nagrada neće biti isplaćena.

"Nisu mi direktno rekli da neću dobiti novac, nego samo da mi ga taj dan ne mogu isplatiti. Rekli su da će mi se javiti poštom u roku od 30 dana, ali nisu dali nikakvo dodatno objašnjenje", ispričao je Filds za WXIN.

U ovoj igri igrači grebanjem otkrivaju simbole i pripadajuće iznose. Filds, koji radi kao vozač viljuškara, tvrdi da je ispod simbola rakete pronašao iznos od 100.000 dolara, odnosno oko 86.000 evra.

Nije bio jedini

Ispostavilo se da se slična situacija dogodila i drugim igračima.

Glendon Džouns takođe je za WXIN rekao da je verovao kako je osvojio 2500 dolara (oko 2150 evra), ali u sedištu lutrije rekli su mu da je reč o grešci.

"Pozvali su me da dođem po dobitak. Kad sam stigao, rekli su da je došlo do zabune i greške u štampi te da jednostavno nemam sreće", rekao je Džouns.

Za razliku od Fildsa, koji je na kraju dobio simboličnih 20 dolara, Džouns nije dobio nikakvu isplatu.

Lutrija zaustavila prodaju spornih srećki

Nakon što su problemi postali javni, lutrija Hoosier obustavila je prodaju srećke Space Invaders Cash, koja se prodavala po ceni od pet dolara (oko 4,30 evra).

Vozač viljuškara osvojio oko 86.000 evra dobio samo 17 evra Foto: Printscreen/YouTube/FOX59

"Srećka Space Invaders Cash puštena je u prodaju s tehničkim problemom. Privremeno smo zaustavili prodaju kako bismo osigurali da iskustvo igranja bude u skladu sa standardima integriteta koje očekujemo od svojih proizvoda", poručili su iz lutrije.

Što se zapravo dogodilo?

Džared Bond, direktor za spoljne poslove lutrije Hoosier, pojasnio je da je problem nastao zbog greške u štampi.

"Uočili smo tehnički problem na nedavno lansiranoj srećki. Zbog greške u štampi pojedini listići prikazivali su dobitke koji nisu odgovarali službenoj evidenciji lutrijske komisije. Trenutno pregledamo sva pravila i procedure kako bismo utvrdili koje je najprimerenije rešenje", rekao je Bond za People.

Za sada nije poznato hoće li igrači koji tvrde da su ostali bez velikih dobitaka dobiti bilo kakvu dodatnu naknadu.

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