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Kupovina napuštenih skladišta često liči na igru na sreću. Učesnici licitacije uglavnom mogu samo da zavire kroz vrata, bez otvaranja kutija i detaljnog pregleda stvari koje se nalaze unutra. Nekada ostanu sa gomilom bezvrednih predmeta, ali se povremeno iza prašnjavih vrata krije pravo malo bogatstvo.

Upravo takvo iznenađenje doživeo je jutjuber Vejd, poznat po kanalu „Wade’s Venture“, na kojem sa pratiocima deli snimke otvaranja skladišta kupljenih na aukcijama. Za jedan naizgled običan magacin izdvojio je svega 380 evra, odnosno oko 44.500 dinara, ne sluteći da će unutra pronaći robu čija je procenjena vrednost višestruko premašila njegov ulog.

Foto: youtube/Wades Venture

Nije znao šta se nalazi iza zatvorenih vrata

Skladište je završilo na licitaciji nakon što prethodni zakupac nije izmirio obaveze prema vlasniku prostora. U takvim slučajevima sadržaj magacina prodaje se kako bi se nadoknadio deo neplaćenih troškova, a kupac preuzima sve što se unutra nalazi.

Vejd je prihvatio rizik i ponudio 380 evra, iako nije znao da li kupuje vrednu kolekciju ili gomilu stvari koje neće moći da proda.

Kada je prvi put otvorio vrata, dočekale su ga brojne kutije, kese i uredno složeni predmeti. Tek tokom detaljnog pregledanja postalo je jasno da ovo nije još jedno prosečno skladište.

Kutije bile pune dizajnerske garderobe

Dok je vadio stvari jednu po jednu, Vejd je počeo da pronalazi dizajnersku odeću, obuću i torbe. Mnogi komadi bili su potpuno novi, sa originalnim etiketama i istaknutim prodajnim cenama.

Najveće iznenađenje usledilo je kada je shvatio koliko se obuće zapravo nalazi u magacinu. Prema njegovoj proceni, kupovinom skladišta postao je vlasnik između 400 i 500 pari ženskih cipela.

Pogledajte u galeriji šta je sve pronašao:

1/13 Vidi galeriju Kutije sa dizajnerskom garderobom i obućom pronađene u napuštenom skladištu Foto: youtube/Wades Venture

Pored obuće, pronašao je i veliku količinu garderobe i modnih dodataka poznatih brendova. Nakon pregleda sadržaja procenio je da ukupna vrednost robe iznosi približno 65.000 evra, odnosno više od 7,5 miliona dinara.

To znači da je vrednost pronađenih stvari bila više od 170 puta veća od iznosa koji je platio na licitaciji.

Čak je i iskusni kolekcionar ostao zatečen

Vejd nije početnik u kupovini napuštenih magacina. Tokom godina učestvovao je na stotinama aukcija i otvorio između 400 i 500 skladišta. Ipak, priznao je da ovakav sadržaj do tada nije pronašao.

- Nije me lako šokirati. Kupio sam 400, možda 500 ovih magacina. Većina korisnih stvari završava u humanitarnim organizacijama. Ljudi misle da, pošto se ovim bavim već duže vreme, imam mnogo takvih „ulova“, ali i mene je to šokiralo. Ovo je čudo! Oko 70 odsto stvari koje nađem u magacinima se koristi. U ovom slučaju, sve je bilo novo – rekao je Vejd.

Video: Skladište dečijih igračaka