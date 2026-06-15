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Do kraja meseca neki znakovi će se naći pred spoznajama koje više neće moći da guraju pod tepih. Ono što su dugo odlagali, prećutkivali ili pokušavali da objasne izgovorima sada bi moglo postati previše očigledno da bi se ignorisalo. Astrologija sugeriše da će upravotri horoskopska znaka u nadolazećim danima morati da prihvate istinu od koje beže, koliko god im to u početku bilo neprijatno.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci su poznati po tome da uvek imaju odgovor na sve i da se lako prilagođavaju različitim situacijama. No, ovog puta više neće moći da pobegnu od pitanja koje ih već dugo muči. Moguće je da se radi o odnosu koji ne funkcioniše onako kako bih želeli ili o poslovnoj situaciji u kojoj već mesecima odlažu donošenje važne odluke.

Do kraja meseca postaće im jasno da više nema prostora za izgovore. Što pre priznaju sebi šta zaista žele, to će lakše napraviti korak napred. Istina koju izbegavaju možda nije prijatna, ali će im pomoći da prestanu da troše energiju na nešto što nema budućnost.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vage često pokušavaju da održe mir po svaku cenu. Zbog toga ponekad zanemaruju sopstvene potrebe i osećanja kako ne bi razočarale druge. Međutim, kraj meseca mogao bi da ih prisili da priznaju da nisu srećne situacijom koju već dugo tolerišu.

Bilo da je reč o prijateljstvu, ljubavnom odnosu ili porodičnim okolnostima, Vage će morati da prihvate da ne mogu stalno da ugađaju svima oko sebe. Istina od koje beže povezana je sa sopstvenim granicama. Tek kada ih postave, moći će da pronađu ravnotežu koju toliko traže.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe imaju bogatu maštu i često veruju da će se stvari nekako same posložiti. Iako ih optimizam često vodi kroz teške trenutke, ovaj put će morati da priznaju da su predugo ignorisale ono što im intuicija već govori.

Do kraja meseca mogle bi da se suoče sa važnom spoznajom vezanom za ljubavni život, finansije ili lični razvoj. Umesto da čekaju idealan trenutak, moraće da prihvate stvarnost i preuzmu odgovornost za sledeći korak. Upravo će ih ta iskrenost prema sebi dovesti do promene koju priželjkuju.

Iako suočavanje sa istinom nikada nije jednostavno, upravo ono često predstavlja početak nečeg boljeg. Za Blizance, Vage i Ribe poslednji dani meseca mogli bi biti vreme važnih odluka, ali i prilika da napokon ostave iza sebe ono što ih koči i zakorače u novo razdoblje sa više samopouzdanja i jasnoće.

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