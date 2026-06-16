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Dnevni horoskop za 16. jun. Detaljan astrološki plan za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje drugog dana u sedmici.

OVAN

Pozitivni planetarni aspekti donose vam dodatnu energiju da završite i najteže delove posla na vreme. Danas vas instinkt odlično služi. Romantičan sastanak s veoma privlačnom osobom u znaku Blizanaca ili Vodolije. Zadržavanje vode u organizmu. Konsultujte se sa izabranim lekarom.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Aktivan planetarni aspekt doneće vam uspeh u javnim nastupima tokom ovog dana. Promene u radnom okruženju vam veoma prijaju. Obazrivo birajte reči u komunikaciji s partnerom, jer pogrešna reč može dovesti do svađe. Osetljivost grla. Potrebni su vam čajevi, topli napici.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Uspećete da završite veliki posao koji ste dugo odlagali. Pazite se danas nesuglasica i koncentrišite se na ciljeve. Današnji aspekti unose pozitivnu atmosferu između vas i partnera. Otvoreni razgovori urodili su plodom. Planirajte godišnji odmor, ali izaberite neku dalju destinaciju.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Akcenat je na tome da se usredsredite samo na prioritete. Uspeh u kreativnim oblastima. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulenciju. Posvetite jedno drugome više vremena, pa će dolaziti i do manje nesporazuma. Prijao bi vam odlazak na bazen, plivanje.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Danas vas očekuju veoma važni poslovni pregovori, uprkos napornim pregovaračima. Uspećete da sklopite unosan sporazum. Ovo veče vam donosi lep izlazak u društvo i poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Vodolije. Pojava petnog trna. Moguće je razbijanje ultrazvukom.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Ukoliko danas ispoljite diplomatski takt u razgovoru s nadređenima, to će vam doneti podršku za originalne ideje. Neki stari problem u porodici sve vreme vas zabrinjava. Povoljan period za zajednička rešenja. Anksioznost. Pojačajte ishranu, podignite imunitet.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Uspeh u kreativnim oblastima, dizajnu, umetnosti i komunikacijama. Povoljan period za promenu radnog mesta. Odnos između vas i partnera je pun razumevanja. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički cilj. Glavobolja koja može preći u hroničnu migrenu.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Vaš odnos s nadređenima danas može poprimiti negativan ton. Izbegavajte neke osetljive teme na poslu. Finansijski uspeh. Strastvena avantura sa osobom u znaku Lava ili Jarca. Partner sve vreme igra igru vruće-hladno. Vreme je da počnete s dijetom, jer ćete kasnije imati problema s težinom.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Strelčevi koji se bave uvozom i izvozom mogu postići poseban uspeh. Mogući su veći finansijski dobici, posebno iz inostranstva. Ovaj dan može vam doneti zanimljiv izlazak i zbližavanje sa osobom koja vam se već dugo dopada. Bolovi u stomaku, proverite stanje ultrazvukom.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Glavna tema ovog dana može biti uvođenje novih elemenata u radno okruženje. Postoji mogućnost promene u timu saradnika. Ovaj period donosi vam veliku mogućnost da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Nastavak veze. Bol u vratu. Moguć je problem s vratnim delom kičme.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Budite oprezni u komunikaciji s nadređenima. Ostanite diplomata čak i ako dobijete negativne komentare na svoj rad. Potrudite se da otvoreno razgovarate s partnerom o svemu onome što vam smeta kod njega. Više se krećite. Aktivnost vam se svela na nulu!

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Sklapanje sporazuma tokom ugovaranja posla je vrlo moguće tokom ovog dana. Obratite pažnju na svaki detalj. Izlazak s prijateljima može vam doneti poznanstvo s veoma privlačnom osobom u znaku Jarca ili Škorpije. Proverite stanje vratnih karotida.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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